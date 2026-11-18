U bë nami në Big Brother VIP Kosova! "E shtin një grua me hy në banjo me më pa ashtu" – Fuego akuzon rëndë Nichin
Shtëpia e Big Brother VIP Kosova u kthye në fushë beteje të martën, pas një incidenti të çuditshëm në banjo që ka ndezur një debat të ashpër mes banorëve. Fuego ka hedhur akuza të rënda ndaj Nichit, duke e mbajtur atë përgjegjës për situatën ku një banore tjetër, e cila besohet të jetë Arlinda, ka hyrë në banjo pa dijeninë e saj, në kohën kur Fuego ndodhej brenda. Imagjino skenën!
Rrethanat e plota të kësaj çështjeje ende nuk janë sqaruar, por Fuego nuk i ka kursyer fjalët, duke i hedhur benzinë zjarrit. Ai i është drejtuar Nichit me këto fjalë të rënda e me plot zemërim: "Ti je i pamoralshëm, përderisa e shtin një gru me i hy një mashkullit në banjo, edhe me hy me më pa mu ashtu".
Kjo situatë e papritur ka shkaktuar reagime të shumta dhe ka sjellë diskutime me tone vërtet të ashpra mes banorëve. Por drama s'mbaron këtu! Madje, Fuego e kishte sfiduar Nichin që të hynte në banjo bashkë me të më herët atë ditë, me qëllim që të dy të dilnin në nominim kokë më kokë. Çfarë na rezervon tjetër kjo shtëpi, o njerëz?