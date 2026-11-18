Orgito Dapa: Ajo këngë është pasaporta ime, falë një videoje në TikTok!
Orgito Dapa ishte i ftuar së fundmi në “Spicy Show” të Toney-t, ku na tregoi me detaje si një këngë dhe një video e vetme në TikTok e kanë shndërruar totalisht rrugën e tij muzikore. Historia e “Dashnia ime” është një provë se si fati mund të ndryshojë brenda natës, dhe jo gjithmonë suksesi vjen menjëherë.
Nga Tirana në TikTok: Një këngë me fat të vonuar
Orgito zbuloi se “Dashnia ime” ishte kënga e dytë në karrierën e tij, e krijuar me shumë pasion në një studio në Tiranë. Ai nuk ngurroi të falënderonte Samuelin dhe Zanin për melodinë të bukur, si dhe tekstshkruesin Gëzim Mneri, të cilin e quajti pa hezitim një nga tekstshkruesit më të mirë në Tiranë, në Shqipëri. Me gjithë këtë talent të përfshirë, pritej një shpërthim i menjëhershëm, apo jo? Gabim! Orgito tregon se kënga në fillim nuk krijoi ndonjë bujë të madhe. Madje, duheshin gjashtë muaj, diçka shtatë muaj që gjërat të merrnin kthesën e duhur. Imagjino çfarë zhgënjimi kur puna jote e palodhur rrezikon të humbasë në harresë!
Videoja që i vuri flakën internetit
Në atë periudhë të “heshtjes” së këngës, rreth vitit 2022, kur po trokiste viti 2023, Orgito ishte thjesht një student i thjeshtë në Liceun Artistik në Tiranë. Si shumë prej nesh, edhe ai ishte një “TikToker” i rregullt, duke postuar pa fund “covers” të këngëve të tjera. Kisha shumë video virale në TikTok. Por në atë kohë, domethënë, një video me 1 milion në TikTok ishte goxha, unë isha artist i ri, kujton ai. Por asnjëherë s’i kishte shkuar mendja të bënte “cover” këngën e tij. Një mbrëmje, duke u kthyer në shtëpi, i teket t’i japë një shans të fundit “Dashnia ime”, duke e performuar me kitarë. E postoi natën në orën 10, shkoi të flinte i qetë, sepse shkolla e priste. Por, kur u zgjua në orën 7 të mëngjesit, bota e tij kishte ndryshuar! Videoja kishte 300,000 shikime, tha këngëtari, duke na treguar atë moment kur zemra i kishte bërë 'bum-bum'. Isha kaq i lumtur, vëlla, shton ai. Nga një video e thjeshtë, ajo arriti të tërhiqte vëmendjen edhe të producentit Elai. Ja kështu ndryshon loja!
Elai, ribashkimet dhe “pasaporta” e suksesit
Elai, pa e njohur Orgito-n personalisht, ndërmori një lëvizje gjeniale: mori vokalin e tij nga videoja e TikTok-ut dhe krijoi një version të ripunuar, të cilin e hodhi fillimisht në Instagram Story-n e tij. Orgito, me modestinë e tij të theksuar (dhe një qasje pak 'naivë' ndaj skenës së re), pranon se atëherë ishte “totalisht” i fokusuar te “muzika komerciale” dhe s’e ndiqte shumë atë lloj muzike, prandaj s’e njihte Elain. Kur shokët e lajmëruan, Orgito i shkroi Elait drejtpërdrejt në Instagram, duke e pyetur a mund ta etiketonte. Elai i ishte përgjigjur me një falje, duke e etiketuar menjëherë. Pas kësaj, zëri i Orgito-s i ripunuar nga Elai shpërtheu edhe në TikTok, duke frymëzuar madje edhe këngëtarë si Flamuri dhe Iliri nga Kosova, të cilët bënë “covers” të këngës. “Morën TikTok-un. Morën,” tha Orgito, duke theksuar impaktin masiv.
Pasi pa suksesin kolosal, Elai kontaktoi Orgito-n me një propozim që nuk refuzohet: ta publikonin zyrtarisht këngën në YouTube dhe Spotify. Ai më tha Kam vokalin tënd, nuk ke pse shkon në studio ta regjistosh. Ashtu siç e kam, do ta postoj, kujton Orgito. Dhe kështu, pa nevojën e ndonjë regjistrimi të ri, “Dashnia ime” gjeti vendin e saj zyrtar në çdo playlistë.
Suksesi që nuk plaket
Kjo këngë, sipas Orgito-s, ia “ndryshoi jetën” totalisht dhe vazhdon të jetë thelbi i karrierës së tij. Dhe ende sot, kur shkoj vetë nëpër klube. Ajo është kënga që, si ta them, është pasaporta ime, përfundoi ai me bindje. Pra, miq, herën tjetër kur shihni një video në TikTok që s’duket gjë e madhe, mbani mend historinë e Orgito Dapës: Ndoshta ajo është pasaporta juaj drejt yjeve!