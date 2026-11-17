Eddie Murphy i bashkohet filmit të animuar të shkruar nga vajza e tij
Eddie Murphy, aktori i njohur për zërin e gomarit në filmin e animuar Shrek, do të jetë pjesë e filmit të ri fantastik të animuar M’Tali: The Everlasting Spring. Dhe jo vetëm kaq, por skenari i këtij filmi është shkruar nga vajza e tij, Bria Murphy, në bashkëpunim me Michael Xavier.
Murphy do t'i japë zë xhaxhait të lig, Vakoro, ndërsa Ama Qamata, aktorja nga Afrika e Jugut, do të interpretojë princeshën Selani, personazhin kryesor. Historia zhvillohet në një mbretëri afrikane, ku princesha Selani ëndërron aventura, por duhet të përballet me përgjegjësitë si mbretëreshë e ardhshme. Ajo do të duhet të përballet edhe me ambiciet e xhaxhait të saj dhe të zbulojë se çfarë e mban bashkuar vërtet një mbretëri.
Producentja Autumn Bailey-Ford u shpreh se filmi përcjell një mesazh të rëndësishëm për fëmijët dhe se Selani udhëhiqet nga zemra, kureshtja dhe besimi te populli i saj, jo nga pushteti. Ajo shtoi se është krenare që po ndihmon të sjellë në ekran një histori të rrënjosur në kulturën afrikane.
Duket se Murphy është super i zënë këto kohë. Ai pritet të rikthehet edhe me zërin e gomarit në Shrek 5, ndërsa personazhi i tij do të ketë dhe filmin e vet Donkey!, i cili pritet të dalë në qershor të vitit 2028 dhe do të tregojë historinë e tij para ngjarjeve të Shrek. Përveç animacioneve, aktori është përfshirë edhe në një projekt tjetër televiziv, serialin The Chairman, krijuar nga Matthew Weiner, autori i Mad Men, i cili është ende në zhvillim për platformën "Peacock".
Me kaq shumë projekte nëpër duar, duket sikur s'ka pushim për yllin e komedisë. Epo, mirë ia bën, kur ke talent, pse të ndalesh? Por, një film ku punon me vajzën, është tjetër nivel!