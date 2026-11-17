Robert Pattinson si James Bond? Po, seriozisht!
Lajm bombë në botën e showbiz-it: Robert Pattinson do të jetë James Bondi i ri! Po, e lexuat mirë. Aktori, i njohur për rolet e tij të ndryshme si Batman apo vampiri Edward Cullen, do të marrë rolin ikonik të agjentit 007. Në rrjetet sociale ka qarkulluar edhe një fotografi e tij në rolin e agjentit të famshëm.
Pattinson, 40 vjeç, ka thënë se “ky rol është një ëndërr e bërë realitet”. Ai do të jetë aktori i shtatë që do të luajë Bondin në serinë zyrtare të filmave.
Skenarin e filmit të ri po e shkruan Steven Knight, mendja pas “Peaky Blinders”, ndërsa regjinë pritet ta marrë përsipër Denis Villeneuve. Data e publikimit ende nuk është bërë e ditur. Amazon MGM Studios kishte nisur procesin e përzgjedhjes së aktorit që në maj, pasi mori kontrollin mbi ekskluzivitetin e filmave të agjentit 007.
A jeni gati ta shihni Pattinsonin të fluturojë me Aston Martin dhe të pijë Martini? Ne mezi presim!