Harrojini biftekët e zakonshëm – Ja si të bëni smashed burgerin perfekt në pak minuta!
Të gjithë e dimë atë ndjesinë: ti je ulur në divan, po skrollon Instagramin dhe befas të kap ajo dëshira për një street food super të mirë, por jo domosdoshmërisht të dalësh nga shtëpia. Epo, e kam zgjidhjen perfekte për ty, besomë! Harroje pak biftekët e trashë që kërkojnë orë të tëra pjekjeje dhe shumë durim. Smashed burger është ai ndryshe, ai që do të të ndryshojë perceptimin për burgerin e bërë në shtëpi. Ky është arti i përkryer i gatimit, ku mishi i grirë, super i ftohtë, takohet me një sipërfaqe pjekjeje ferrë, dhe rezultati është thjesht magjik!
Ky takim i shpejtë krijon një kore të karamelizuar, aq të artë sa të mbetet në mendje, dhe tepër krokante nga jashtë. Ndërkohë, çdo lëng mishi mbetet i "kyçur" brenda, duke siguruar që çdo kafshatë të jetë një shpërthim shijesh dhe butësie. Sekreti i vërtetë? Është te thjeshtësia e përbërësve dhe shpejtësia ekstreme e përgatitjes! Brenda pak minutash, ke një vakt që mund të sfidojë pa frikë çdo burger house të famshëm në qytet. Nuk ka nevojë për kurse kuzhine apo tituj "master chefi" – vetëm duhet të menaxhosh mirë nxehtësinë dhe të shtypësh fort mishin në tavën e nxehtë prej gize. Vërtet, kaq e thjeshtë është!
Për t'u bërë gati dhe për të shijuar këtë mrekulli, një version super i shijshëm me dy shtresa mishi, çedar aromatik që shkrihet perfekt, dhe bukë brioche super të butë, kemi mbledhur të gjithë përbërësit dhe hapat që do të të çojnë drejt suksesit. Përgatitu të bëhesh ylli i kuzhinës!
Ja çfarë të duhet për dy persona (që me siguri do duan edhe një raund tjetër!):
- 350 gr mish viçi i grirë vetëm një herë – ky është çelësi për teksturën e duhur!
- 2 bukë brioche super të buta, të prera në mes. Pse brioche? Sepse është yll!
- 4 feta djathë çedar – ai që shkrihet bukur dhe jep shije.
- 1 lugë gjelle majonezë.
- 1 lugë gjelle mustardë.
- Kripë.
- Piper.
Tani, le të kalojmë te pjesa argëtuese: si ta bëjmë këtë mrekulli hap pas hapi! Mos u shqetëso, është më e lehtë se sa duket.
- Nxirre mishin e grirë nga frigoriferi – është super e rëndësishme që të jetë shumë i ftohtë! Ndaje në katër topa të butë, por pa e ngjeshur apo përzier shumë. Lëri ashtu, topa-topa, dhe mbuloji. Futi sërish në frigorifer derisa të vijë momenti magjik i pjekjes. Sa më i ftohtë mishi, aq më mirë do të 'shkrihet' në tavë dhe do të krijojë atë kore fantastike!
- Merr një sipërfaqe pjekjeje, idealisht një tavë gize ose pllakë, dhe lyje me pak vaj. Fute në zjarr maksimal dhe lëre të nxehet aq shumë sa të fillojë të nxjerrë avull. Kjo është thelbësore! Nuk ka vend për tavë gjysëm të nxehtë te smashed burgeri.
- Tani vjen momenti kritik! Vendosi menjëherë topat e ftohtë të mishit mbi sipërfaqen e nxehtë, por lëri pak hapësirë mes tyre. Me një spatul të gjerë dhe të sheshtë, shtypi topat me forcë, derisa të rrafshohen plotësisht. Shtyp fort, mos ki frikë! Kjo shtypje është ajo që krijon sipërfaqen e gjerë për karamelizimin maksimal.
- Pas kësaj, spërkati me kripë dhe piper vetëm njërën anë të biftekëve. Lëri të piqen për një minutë e gjysmë. Pastaj, ktheji nga ana tjetër dhe lëri të piqen edhe për një minutë e gjysmë. Kjo kohë e shkurtër siguron që mishi të mbetet super lëngshëm nga brenda, ndërsa nga jashtë merr atë ngjyrën e artë dhe sipërfaqen e karamelizuar që duam.
- Mbi biftekun e parë, vendos një fetë çedar. Mbulojeni me biftekun e dytë dhe pastaj vendosni një fetë tjetër çedar sipër. Stack-ooji ashtu, njëri mbi tjetrin, që nxehtësia t'i shkrijë djathin në mënyrë perfekte. Bëje të njëjtën gjë edhe për biftekët e tjerë. Djathi i shkrirë është ajo pikë që e çon burgerin në një tjetër nivel shijeje!
- Merr bukët e brioche-s që i kishe ndarë, dhe kaloji shpejt në sipërfaqen e nxehtë, sa të marrin pak ngjyrë dhe të bëhen pak krokante. Më pas, lyji me pak majonezë dhe mustardë – aq sa të japin shije, por pa e mbytur burgerin.
- Në fund, vendosi me kujdes dy shtresat e smashed burger-it me djathin e shkrirë brenda bukës së përgatitur. Nëse dëshiron dhe ke fantazi, shto edhe ndonjë gjë ekstra si qepë të karamelizuara, feta domate, ndonjë perime të freskët apo edhe pak bejkon krokant. Por të jem i sinqertë, është perfekt edhe ashtu siç është!
Uau, a nuk është kjo një recetë që e meriton një 'like' direkt?! Përgatitu të shijosh burgerin e jetës!