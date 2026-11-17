Michael J. Fox me familjen shkëlqen në tapetin e kuq, vajzat e tij na lanë pa fjalë!
Aktori Michael J. Fox u shfaq në tapetin e kuq më 14 nëntor me familjen e tij për galanë vjetore të fondacionit të tij, "A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's", në New York City.
65-vjeçari pozoi përkrah bashkëshortes dhe koleges aktore Tracy Pollan, së bashku me të treja vajzat e tyre: Esmé Annabelle Fox, 25 vjeçe, dhe binjaket Schuyler Fox e Aquinnah Kathleen Fox, 31 vjeçe. Kjo ishte një shfaqje super e rrallë e gjithë familjes së bashku, dhe na pëlqen kur shohim yjet me të dashurit e tyre! Djali i çiftit, Sam Michael Fox, nuk ishte i pranishëm.
Michael J. Fox, i cili themeloi Fondacionin Michael J. Fox për Kërkimin e Parkinsonit në vitin 2000, kishte zgjedhur një stil pak më ndryshe, duke veshur një bluzë poshtë një xhakete formale. Ndërkohë, Pollan dhe vajzat e çiftit shkëlqyen me fustane mahnitëse për eventin, ç'të thuash, vërtet yje! Nuk mund të ishin më stil, pa diskutim.
Nata ishte veçanërisht plot ngjarje, pasi jo vetëm kishte të ftuar plot yje si Stephen Colbert dhe David Letterman, por edhe disa performanca komike dhe muzikore. Në skenë u ngjitën emra si John Mayer, Brad Paisley dhe vetë Michael J. Fox, i cili u shkri me kitarën elektrike. Komedianë, duke përfshirë Josh Johnson dhe Tom Papa, gjithashtu ofruan shfaqjet e tyre gjatë gjithë mbrëmjes.
Fox ka qenë një mbështetës i fortë i kërkimeve për Parkinsonin. Në shtator, ai u nderua me çmimin Bob Hope Humanitarian Award në Emmys për filantropinë e tij. Në fjalimin e tij të pranimit, Fox ofroi disa komente plot shpresë: Jam krenar për progresin që kemi bërë në dobi të pacientëve dhe familjeve me Parkinson. Ne i afrohemi zhdukjes së kësaj sëmundjeje përgjithmonë.
Fox, i cili u diagnostikua në vitin 1991, e mbajti informacionin privat për vite me radhë, para se të fliste publikisht për sëmundjen në vitin 1998. Gjatë një interviste në vitin 2020, Fox foli për udhëtimin e tij drejt pranimit të diagnozës, duke thënë: Përfundimisht arrin në një pikë ku thua, Unë mund ta bëj këtë. Kjo është thjesht mënyra si është. Është diçka që më ndodhi. Nuk është diçka nga e cila po vuaj. Është realiteti im. Ai shtoi: Zbuloj se partnerja e mirënjohjes është pranimi dhe dorëzimi.
Sa fuqi ka ky njeri, apo jo? Një frymëzim i vërtetë, çfarë themi ne!