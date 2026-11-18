Bebe Rexha mbetet "DIRTY BLONDE"... jashtë Grammy 2027!
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, duket se këtë vit nuk e paska me fat në Grammys. Edicioni i vitit 2027 i çmimeve më prestigjioze të muzikës e ka lënë Bebe-n jashtë loje, duke mos i ofruar asnjë nominim.
E kush do ta kishte menduar? Artistja kishte paraqitur albumin e saj më të ri, "DIRTY BLONDE", për shqyrtim në plot nëntë kategori të Grammy Awards, bashkë me këngë dhe materiale të tjera muzikore nga projekti. Por, asnjë nga aplikimet e saj nuk arriti të përfshihej në listën finale të nominimeve. Një zhgënjim i vogël, duhet ta pranojmë!
Albumi "DIRTY BLONDE" u publikua më 12 qershor 2026 dhe kishte një rëndësi të veçantë për këngëtaren, pasi shënon projektin e saj të parë si artiste e pavarur, pas ndarjes nga ish-kompania diskografike. Projekti përmban 13 këngë, mes tyre bashkëpunime me Faithless dhe David Guetta.
Kjo s'do të thotë që Bebe Rexha s'e di ç'do të thotë Grammy, madje përkundrazi! Ajo ka qenë e nominuar më parë plot katër herë në Grammy Awards, përfshirë edhe kategorinë e rëndësishme "Best New Artist" në vitin 2019. Por këtë herë nuk siguroi asnjë nominim. Fundja, jo gjithmonë shkon siç e kemi në mendje, apo jo?