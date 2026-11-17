Vicky Kaya zbulon drama prapaskenash: Nga incidenti me Naomi Campbell te sekreti i shkëlqimit!
Vicky Kaya, modelja dhe prezantuesja e njohur greke, këtë vit kthehet si mikpritëse e MadWalk 2026. Ajo u ul për një bisedë të sinqertë në Vidcastin e eventit me Mariagapi Xypolian, ku foli për çdo gjë, nga ditët e para të modelingut e deri te ndryshimet që kanë sjellë rrjetet sociale në botën e modës. Një rikthim që sjell histori nga pasarelat ndërkombëtare dhe mesazhe të forta për vetëpranimin!
Prapaskenat e modës dhe incidenti me Naomi Campbell
Vicky bëri një zhytje në të shkuarën, duke kujtuar hapat e parë në pasarelat ndërkombëtare dhe mësimet e marra nga bashkëpunimet me dizajnerë të mëdhenj. Por ajo që na bëri të ngremë vetullën ishte një histori me Naomi Campbell. Imagjinoni, jeni në një sfilatë mode të Roberto Cavalli-t në Milano, dhe Naomi Campbell, e pakënaqur me veshjen e saj, thjesht merr një nga të tuat! Vicky, e lënë në baltë, duhej të gjente diçka tjetër për të veshur.
Në fund, ajo doli me një bluzë të madhe të kuqe me V dhe një fund lëkure, duke e përshkruar me humor pamjen e saj si një «papucor mace» (shprehja e saj greke për një mace me çizme). Edhe pse situata ishte paksa... e pazakontë, Vicky thekson se nuk i mbajti mëri Naomi-t, sepse asokohe supermodelet ishin yje të vërtetë me një ndikim të jashtëzakonshëm. Ajo kujton me admirim takimin e parë me emra si Cindy Crawford, Christy Turlington, Helena Christensen dhe Linda Evangelista, duke thënë se prania e tyre ishte gati mitike.
Megjithatë, Vicky nuk ngelet te e kaluara. Ajo beson se kush qëndron në të shkuarën nuk ka të ardhme, pasi moda dhe jeta evoluojnë vazhdimisht. Përshtatshmëria, sipas saj, është thelbësore.
Modeli në kohën e rrjeteve sociale: privatësia dhe realiteti
Në ditët e sotme, sipas Vicky-t, një modele duhet të ketë patjetër prezencë në Instagram për të komunikuar estetikën dhe punën e saj. Por kjo nuk do të thotë të ndash çdo detaj të jetës personale. Nuk tha njeri të hapësh bravën e shtëpisë tënde dhe të japësh gjithçka, thekson ajo, duke shtuar se mund të ruash privatësinë dhe të kesh një profil që prezanton punën tënde. Bravo Vicky, kush do t'i shikojë pizhamet tona çdo mëngjes gjithsesi?
Ajo gjithashtu foli për modelet e bukurisë dhe nevojën për përfaqësim real në modë. Në një kohë kur rrjetet sociale shpesh paraqesin një imazh të idealizuar, Vicky thekson rëndësinë e të parit të trupave dhe fytyrave të ndryshme. Të gjitha vajzat, të gjithë format e trupit janë perfektë ashtu siç i ka bërë Zoti, thotë ajo, duke vënë në dukje se imazhet e fushatave shpesh nuk i korrespondojnë jetës së përditshme. Më shumë realitet, ju lutem!
Sekreti i shkëlqimit dhe MadWalk 2026
Një nga pikat më thelbësore të intervistës ishte vetëpranimi dhe menaxhimi i komenteve. Vicky Kaya pranon se sfida më e madhe në karrierën e saj si modele nuk ishin domosdoshmërisht pasarelat e vështira, por të mësonte të pranonte veten, bashkë me të metat e saj. Sa më shpejt të mësosh të mos i marrësh personalisht komentet e të tjerëve, qofshin ato të mira apo të këqija, mos i merr personalisht, këshillon ajo. Dhe sa e drejtë është, sepse kush ka kohë të stresojë për çdo mendim të një të huaji?
Sa i përket MadWalk 2026 by Three Cents, ku Vicky Kaya rikthehet si mikpritëse, ajo është veçanërisht e lumtur dhe e emocionuar. Ajo e veçon këtë event, që për 16 vjet ka lidhur modën me muzikën, për qëndrueshmërinë dhe cilësinë e tij. Ajo shpjegon se ajo që e bën MadWalk-un të ndryshëm nga një sfilatë klasike, është kombinimi i pasarelës me muzikën dhe artistët, duke krijuar një spektakël të plotë. Kur prezanton MadWalk ndihesh si rockstar, thotë ajo, duke u lidhur me moton e këtij viti "WE ARE ALL MADE OF STARS".
Kur u pyet nga Mariagapi se çfarë e bën vërtet një person të shkëlqejë, përgjigjja e Vicky Kaya-s ishte e thjeshtë: Vetëvlerësimi dhe dashuria që ka për veten. Ajo gjithashtu la një "teaser" të vogël për veshjen e saj në eventin e këtij viti, duke zbuluar se do të veshë një krijim që do të zbulohet pak e nga pak. Presim me padurim ta shohim këtë mister mode, apo jo?