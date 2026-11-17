Chris Pratt kërkon rikthimin e James Gunn për një Guardians of the Galaxy të katërt!
Chris Pratt, ylli i Guardians of the Galaxy, ai vetë Peter Quill, pranoi së fundmi se do të donte shumë një film të katërt në MCU me James Gunn.
Dhe pse po na vjen kjo kërkesë? Udhëtimi i James Gunn me Man of Steel mori fund, pasi ai dhe Peter Safran u larguan nga DC. Për ne, që i duam "Guardians", kjo është ëndrra e bërë realitet! Imagjinoni pak, edhe një aventurë me ekipin më të çuditshëm dhe më të dashur të galaktikës, me atë lloj humori dhe zemre që vetëm Gunn di t'i japë filmave të tij.
Tani që Gunn nuk është më i "zënë" me DC, a do ta dëgjojë thirrjen e Chris Pratt? Ne po i mbajmë gishtat kryq! Po ju, çfarë mendoni, a e meritojmë një Guardians of the Galaxy 4 me këtë dyshe legjendare?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.