Tirana festoi 114 vjetorin e ngritjes së flamurit me aktivitete dhe dokumentar
Më 26 nëntor, Tirana shënoi përvjetorin e 114-të të ngritjes së flamurit. Objektivi i aktiviteteve ishte nderimi i historisë së kryeqytetit, ruajtja e memories historike dhe përcjellja e vlerave që kanë formuar identitetin e qytetit tek brezat e rinj.
Ceremonia zyrtare përkujtimore nisi në orën 09:30, pranë monumentit "Mozaiku i Flamurit", përpara ish-Bibliotekës së Vjetër Kombëtare, në rrugën "George W. Bush", përballë Parlamentit të Shqipërisë.
Pas këtyre aktiviteteve, në orën 17:00, në Kinema Millennium u shfaq filmi i ri dokumentar i titulluar Qazim Mulleti, i vërteti. Filmi është shkruar dhe drejtuar nga Ylli Pepo, ndërsa kinematografia është realizuar nga Xhemal Reçi.
Kjo produksion kinematografik u realizua si pjesë e përvjetorit të 114-të të Pavarësisë dhe ngritjes së flamurit në Tiranë. Dokumentari erdhi nën kujdesin e Prefektit të Qarkut të Tiranës, Shkëlqim Hajdari, shoqërisë "Tirana" dhe familjes Mulleti, duke u dhënë audiencës mundësinë të njihet më mirë me figurën e Qazim Mulleti dhe një kapitull të rëndësishëm të historisë së kryeqytetit.
Prefektura e Qarkut të Tiranës dhe Bashkia e Tiranës ftojnë përfaqësuesit e institucioneve, mediat dhe qytetarët të bëhen pjesë e këtyre aktiviteteve për të forcuar lidhjen e qytetarëve me identitetin dhe trashëgiminë e qytetit.
Kush nuk e ka ndier atë krenarinë kur sheh flamurin të valëndoset në qendër të qytetit?