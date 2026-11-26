MadWalk: Kur moda dhe muzika live bëhen një spektakël i vetëm
Çfarë ndodh kur një sfilatë mode dhe një koncert live shkrihen në një spektakël të vetëm? Ky është MadWalk, i krijuar nga MAD TV në Athinë në vitin 2011. Të hënën, më 23 nëntor 2026, ai u rikthye për edicionin e tij të 16-të.
Ideja është unike: çdo stilist mode bëhet çift me një artist muzikor. Ndërsa koleksioni parakalon në pasarelë, artisti performon live, në të njëjtën skenë dhe në të njëjtin moment. Çdo bashkëpunim krijohet posaçërisht për këtë natë, me orkestrime të reja, mashup-e dhe cover-a që nuk do t'i dëgjoni asgjëkund tjetër.
Sot MadWalk është nata më e madhe e modës dhe muzikës në Greqi: një arenë e shitur plotësisht, arena e mbyllur Tae Kwon Do në Athinë; një transmetim special televiziv kombëtar; si dhe një audicion i hapur modelesh me më shumë se 3,500 aplikime.
Tema e këtij viti ishte «We are all made of stars».
Një nga momentet kryesore të mbrëmjes ishte fustani LEGO Daisy Dress: një fustan couture i realizuar me 12,000 pjesë LEGO, me 790 lule të vendosura një nga një me dorë. I krijuar nga stilistja Nora Sarman së bashku me LEGO Certified Professional Balázs Doczy, ai u shfaq në Greqi ekskluzivisht në MadWalk, i veshur nga prezantuesja e mbrëmjes, Vicky Kaya.
Gjallëria dhe magjia e Old Hollywood erdhën përmes një mashup-i live të Beyoncé: këngëtarja LILA bashkoi hitet e Beyoncé me «Prisencolinensinainciusol» të Adriano Celentano për koleksionin e Celia Kritharioti, të mbushur me thekë, pupla dhe rozeta prej organze.
Finalja i takoi yllit të Eurovision, Eleni Foureira, përpara se arena të mbulohej plotësisht nën një shi konfetësh.
MadWalk. Ku moda takon muzikën.