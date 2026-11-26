Krizë në kripto dhe drama në ekran: çfarë të shohim në streaming
Netflix ka nxjerrë serinë "The Altruists" më 19 nëntor 2026. Kjo seri tregon kolapsin e shkëmbimit të kriptomonedhave FTX dhe fokusohet te ish-ekzekutivët Sam Bankman-Fried dhe Caroline Ellison. Netflix po kthen edhe dramën e tij, ndërsa ka shtuar filmin që është bazuar në historinë e vërtetë të lojtarëve të futbollit amerikan që u bashkuan me Marinat gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Edhe platformat e tjera kanë ofertë. Peacock po prezanton komedinë e re me Amy Poehler dhe Hugh Laurie, ndërsa Prime Video kthen shikuesit në botën e "Blade Runner" me serialin "Blade Runner 2099", ku luajnë Michelle Yeoh dhe Hunter Schafer.
Me këtë përzierje mes krimit të vërtetë, fantazisë dhe komedisë, zgjedhja është e gjerë.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.