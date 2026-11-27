Black Friday te biletave: Fifi jepte 40% discount për koncertin në Prishtinë
Kush i thotë jo zbatorimeve? Fifi ka vendosur që edhe koncertet e saj të kenë pjesë të Black Friday, ndaj biletat për recitalin Me laps e letër në Prishtinë shiten me 40% discount.
Po vjen momenti për të nxjerrë kartat, por duhet shpejt se kjo ofertë vlen vetëm 12 orë, nga ora 12:00 e drekës deri në mesnatë të sotme, 27 nëntor. Gjithashtu, numri i biletave me këtë çmim është i limituar, kështu që kush e nis vrapin i fundit fiton.
Pas suksesit në Tiranë, artistja do të ngjitet në skenën e sallës "1 Tetori" më 4 dhjetor. Na pret një mbrëmje ku këngët e saj do të ndërthuren me histori personale nga rrugëtimi i saj artistik, të performuara live për publikun.
Sipas nesh, një ofertë e tillë është mënyra më e mirë për të mbushur sallën, por pyetja është: a do t'i kapni në kohë?