Kujtimet e muzikantëve të orkestrës së RTSH për Festivalin e Këngës
Për muzikantët e Orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar, Festivali i Këngës është shumë më tepër se një performancë vjetore. Çdo dhjetor ata kthehen në skenë pas javësh me prova intensive, duke sjellë me vete vite përvojash dhe kujtime nga një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në vend.
Procesi për ta është i lodhshëm, por shpërblues. Disa prej tyre janë pjesë e këtij eventi për më shumë se një dekadë. Njëra nga muzikante kujton debutimin e saj në festivalin e vitit 2008, kur ishte studente vitit të tretë, ndërsa një tjetër tregon se bashkimi me orkestrën në vitin 2010 ishte për të si një ëndrra e realizuar.
Këta profesionistë kanë qenë dëshmitarë të ndryshimeve të mëdha të festivalit ndër vite. Skena është bërë më moderne dhe teknologjia ka avancuar, duke ndryshuar mënyrën se si realizohet prodhimi. Megjithatë, kujtimet personale mbeten të forta. Një nga muzikantët ka nënvrësuar performancat e këngëtares Elsa Lila, ku fitimi i saj la një shenjë të pashlyeshme.
Ndërsa çdo vit në skenë ngjiten këngëtarë dhe këngë të reja, orkestra shërben si një urë lidhëse mes së shkuajës dhe të tashmës së festivalit. Muzikantët vazhdojnë të krijojnë tingullin që shoqëron performancat, duke ruajtur një traditë që është bërë pjesë e historisë muzikore të Shqipërisë.