Kevin Kline i bashkohet Meryl Streep në serinë e re të Netflix
Kevin Kline do të jetë pjesë e kastit të serisë 'The Corrections' në Netflix, ku do të luajë bashkë me Meryl Streep.
Kline merr rolin e Alfred Lambert, bashkëshorti i Enid Lambert, e cila interpretohet nga Streep. Personazhi i tij është një patriarch dikur i fuqishëm, i cili tani përballet me problemet e moshës.
Seria është një adaptim i romanit të Jonathan Franzen, i prodhuar nga Paramount Television Studios.
Kush i duron dot këto dy gjigantët e ekranit në një skenë të vetmë pa u ndjerë i vogël?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.