Rita Ora feston 36-vjetorin me nostalgia: babai ndan fotografitë e fëmijërisë
Rita Ora ka festuar ditëlindjen e saj të 36-të më 26 nëntor. Me këtë rast, babai i saj, Besnik Ora, publikoi në Instagram disa fotografi nga fëmijëria e këngëtares.
Përveç fotove, Besnik i dedikoi vajzës një urim të ngrohtë nga e gjithë familja: “Gëzuar ditëlindjen, Rita! Shumë urime ditëlindja. Paç një ditë të mrekullueshme, qëndro e lumtur si gjithmonë. Shumë përqafime dhe dashuri nga familja jote”.
Nuk munguan as reagimet e tjera nga familja, pasi nëna, Vera Ora, dhe motra e saj, Elena, komentuan në postim me emoji zemrash.
Këngëtarja, e cila ka lindur më 26 nëntor 1990 në Prishtinë, u zhvendos në Londër që në moshë të vogël bashkë me familjen.
Na mbetet vetëm të pyesim veten: a e kishte Rita të njëjtin stil 'diva' edhe kur ishte e vogël?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.