Cardi B prapë në majë: shpallet "Gruaja Globale e Vitit 2026"
Cardi B sapo e konfirmoi që është mbretëresha e skenës. Reperja amerikane është shpallur fituesja e parë e çmimit “Gruaja Globale e Vitit”, i dhënë nga Billboard Canada gjatë eventit “Women in Music 2026”.
Ceremonia u zhvilluar më 24 nëntor në Toronto, ku artistja u nderua për ndikimin e saj në muzikën ndërkombëtare dhe arritjet e shumta në karrierë. Le të jemi të sinqertë, me gjithë këto trofe, Cardi nuk ndalon kurrë së qenit në qendër të vëmendjes.
Kjo nuk është hera e parë që Billboard e vlerëson, pasi ajo e mori çmimin “Gruaja e Vitit” edhe në vitin 2020. Por rekordet e saj janë thjesht të tmerrshme: është reperja e parë femër që ka kryesuar disa herë Billboard Hot 100 dhe artistja e parë solo femër që fiton Grammy për “Albumin më të Mirë Rep”. Madje, është e vetmja repere femër që dy albumet e para i ka debutuar në vendin e parë të Billboard 200.
Edhe viti 2026 ka qenë një çmenduri për të, me turnenë e saj të parë solo, “Little Miss Drama”, ku të gjitha biletat e koncerteve në arenat e Amerikës së Veriut u shitën plotësisht.
Në një intervistë për Billboard Canada, Cardi B u shpreh se ky çmim është shumë special për të, sepse përmbledh jo vetëm muzikën, por edhe sfidat personale. “Ndihem sikur jam gruaja e vitit. Por kjo është shumë më tepër sesa muzikë. Ka të bëjë me gjithçka që kam bërë këtë vit. Të balancosh një karrierë dhe të rritësh katër fëmijë është vërtet shumë”, tha ajo.
Kush tjetër përveç saj mund ta bëjë këtë kaos të duket kaq lehtë?