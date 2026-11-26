Jan Ravnik 'përgjumbi' në live TV: Zbuloi çfarë tha për Tatyana Ali që u censura
Jan Ravnik dhe Tatyana Ali e mbyllën rrugëtimin e tyre në sezonin 35 të Dancing With the Stars me një kërcim freestyle gjatë finales së 24 nëntorë. Për Ravnik, ky ishte freestyle-i i parë në show, i cili shërbeu për të lidhur në mënyrën më të përsosur partneritetin e këtij çifti.
Drama nisi pas performancës, kur Jan dhe Tatyana folën me Julianne Hough në skybox për emocionet e tyre. Në këtë moment, mesazhi i Ravnik u censura gjatë transmetimit live. Pasi ai foli, Ali kishte një shprehje të shokuar në fytyrë, ndërsa Hough bëri shaka se profesionisti do të jetë në listën e keqe të dikujt për shkak të mesazhit të tij NSFW.
Natyrisht, shikuesit në shtëpi kuriozonin të dinin se çfarë kishte thënë Ravnik që u censurua. Misteri u zgjidh përmes spektatorëve nga Kanada, ku klipi nuk ishte censuruar. Ai tha: She f**king killed it.
Në mbrëmjen e finales, çifti duhej të kërcente tri herë. Filluan me një salsa, ku morën 27/30 pikë, e ndjekur nga një jive i menjëhershëm që shënoi sërish 27/30. Freestyle-i i tyre u vlerësua me 28/30, duke i dhënë në total 82/90 pikë për natën.
Edhe pse këto pikë i vendosën ata në fund të listës së renditjes, për Tatyana Ali ishte një përvojë elektrizuese, duket një progres i madh krahasuar me pikët e saj të javës së parë, ku mori vetëm 12/30. Gjithashtu, për Jan Ravnik, arritja në finale është një sukses i madh, duke qenë se ky është vetëm sezoni i dytë që ai punon si profesionist në show.
Ali tani është në garë për titullin përballë Connor Wood, Maura Higgins, Ezra Frech dhe Amber Glenn në finale. Vetëm një prej tyre do të jetë fituesi i trofeut Len Goodman Mirrorball. Fituesi do të vendoset përmes kombinimit të pikëve të gjyqtarëve dhe votave të publikut, kështu që Ali dhe Ravnik kanë shanset për të fituar nëse kanë mjaft vota.
Me gjithë këto, Jan Ravnik është qartë "f**king proud" për partneren e tij, dhe me të drejtë!