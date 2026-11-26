Matt Damon e pranon: rikthimi në shtëpi pas xhirimeve është sfidë
Matt Damon ka rrëfyer se rikthimi në jetën familjare pas disa muajsh xhirimesh për filmin “The Odyssey” ka qenë i vështirë. Sipas tij, familja ishte mësuar të funksiononte pa praninë e tij gjatë kohës që ai mungonte.
Këtë përvojë aktori e ka ndarë për revistën People, bashkë me kolegun John Leguizamo, në prag të publikimit të filmit të Christopher Nolan për shikim në shtëpi. Damon, i cili ka katër vajza me bashkëshorten Luciana — Alexia, Isabelle, Gia dhe Stella — shpjegoi se këtë herë qëndroi larg shtëpisë më gjatë se kurrë.
Ndërsa më parë fëmijët e shoqëronin në xhirime, “The Odyssey” është filmuar në shumë vende, duke përfshirë Marokun, Greqinë, Italinë, Skoci, Islandën, Saharanë Perëndimore, Maltën dhe Los Angeles.
“Familja që ke lënë pas është detyruar të mësojë të funksionojë pa ty, ndërsa ti duhet të gjesh përsëri vendin tënd,” kujtoi Damon, duke shtuar se për vite me radhë udhëtonin si një “cirk familjar”, por këtë herë isha larg më shumë se kurrë dhe fëmijët mundën të vinin vetëm kur përfunduan shkollën.
Aktori theksi se rikthimi në shtëpi është gjithmonë një sfidë. Në industrinë e filmit, këtë periudhë përshtatjeje me jetën e përditshme, aktorët e quajnë “reentry”.
Këtë mendim e ka ndarë edhe John Leguizamo, i cili ka dy fëmijë me bashkëshorten Justine Maurer. Në filmin “The Odyssey”, që është një adaptim i poemës epike të Homerit, Damon interpreton rolin e Odiseut.
Le të jemi sincerë, kush nuk do të ndihej pak “i huaj” në shtëpinë e vet pas gjithë atyre udhëtimeve? A mendoni se është më mirë t'i marrësh fëmijët me vete në xhirime apo t'i lësh të rriten me rutinën e shkollës?