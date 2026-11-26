Timothée Chalamet dhe Robert De Niro mbyllin vitin në SNL
Saturday Night Live ka vendosur se kush do t'i japë fund vitit 2026. Robert De Niro do të jetë prezantues më 12 dhjetor, duke u kthyer për herë të katërt në program. Për ta bërë mbrëmjen edhe më interesante, si mysafir muzikor vjen Slayyyter, e cila do të debutojë për herë të parë në Studio 8H.
Por nuk mbaron këtu festa, sepse Timothée Chalamet po vjen gjithashtu për herë të katërt në SNL. Ai do të jetë prezantuesi i episodit special të Krishtlindjeve në dhjetor.
Le të jizim të sinqertë, kur ke De Niro-n dhe Chalamet-in në të njëjtin muaj, nuk mund të shkojë ndryshe veçse në kaos total dhe shumë shaka.
Kush nga ju do ta shohë live?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.