Miss Puerto Rico rrëmben kurorën e Miss Universe, bën histori!
Nami u bë të martën në mbrëmje në San Juan, Puerto Rico! Jennifer Barreto, 27 vjeçe, Miss Puerto Rico, është kurorëzuar si Miss Universe e re në edicionin e 75-të të spektaklit të bukurisë. Imagjinoni pak emocionet e turmës në shtëpi, kur ajo mori kurorën nga Fátima Bosch, fituesja e Miss Universe 2025, pas një gare plot drama.
Por ajo që e bën vërtet lajm është kjo: Barreto shkruan historinë si nëna dhe gruaja e parë e martuar që fiton këtë kurorë! Deri në vitin 2023, gratë me bashkëshortë apo fëmijë nuk kishin të drejtë të konkurronin. Bravo, Miss Universe që u zgjuat! Edhe guvernatorja e Puerto Ricos, Jenniffer González-Colón, u shpreh plot krenari në Instagram, duke thënë se Barreto demonstroi që amësia nuk është pengesë për të arritur ëndrrat tona. Dhe ne jemi plotësisht dakord!
Konkursi nisi javën e kaluar me 115 gra nga e gjithë bota, me një intervistë me dyer të mbyllura dhe sfilatën me kostume kombëtare. Të dielën, vajzat garuan me fustane mbrëmje dhe kostume plazhi. Në finalen e së martës, moderatorët Mario Lopez dhe ish-Miss Universe R'Bonney Gabriel zbuluan 30 finalistet, më pas u ngushtua lista në pesë, për raundin e intervistave. Barreto u pyet për inteligjencën artificiale dhe si ajo do të ndikojë botën. Përgjigjja e saj? Inteligjenca artificiale erdhi këtu për të qëndruar, dhe mendoj se gjëja më e rëndësishme është ta përdorim me kujdes. E saktë! Më pas, vajzat u pyetën se çfarë i nevojitet më shumë botës nga liderët e saj tani. Barreto tha se bota ka nevojë për liderë që janë të aftë, që ngrihen për veten dhe japin shembullin. Ajo shpreson të jetë një lider dhe të krijojë një ndikim afatgjatë duke dëgjuar nevojat e komunitetit.
Para se të bëhej Miss Universe Puerto Rico, Barreto po përgatitej të bëhej oficere në Ushtrinë Amerikane. Tani punon si specialiste parandalimi dhe ndërhyrjeje në kriza për Departamentin e Luftës të SHBA-së. Miss Universe 2026 pati shumë më pak ngatërresa se edicioni i vitit të kaluar, i cilin e shënuan një sherr viral, largime gjyqtarësh dhe akuza për manipulim.
Pra, vajza, nëse keni ndonjë ëndërr në sirtar, mos e lini aty! Barreto na tregoi që mund t'i bëjmë të gjitha, qofsh nënë, e martuar, apo me karrierë ushtarake. Kjo është fuqia e vërtetë, apo jo?