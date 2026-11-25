Mariah Carey u revenge: Mos bestoni gjithçka që lexoni online
Mariaha Carey nuk i ka kursyer fjalët fansave pasi nisi të qarkullonin komente për performancat e saj të fundit gjatë tour-it 'Christmas Time' në Brazil. Në një video nga koncerti i 21 nëntor në Farmasi Arena në Rio de Janeiro, këngëtarja u drejtoi publikut me një paralajmërim të qartë: Dhe në fakt, mos besoni gjithçka që lexoni online. Mos më bëni të zemërohem tani.
Kjo reagim erdhi pasi në rrjetet sociale nisi të qarkullonte një video nga performanca e 17 nëntor në São Paulo. Gjatë këngës 'Fantasy', disa fans në platformën X vërejtën se Mariah dukej e ngurtë dhe po lëvizte me vështirësi, duke u shoqëruar nga kërcyesit në skenë. Në një nga klipe, ajo këndonte pa lëvizur fare, derisa një kërcyes i dha dorën për ta çuar drejt qendrës së skenës.
Seria e koncerteve 'Christmas Time' vazhdon deri më 12 dhjetor, me ndalime të planifikuara në Britaninë e Madhe, Maltë dhe Abu Dhabi. Përtej kësaj, Mariah ka njoftuar edhe planet për 'Firefly Tour' në vitin 2027, i cili do të përbëhet nga nëntë koncerte në Evropë gjatë qershorit dhe korrikut të vitit të ardhshëm.