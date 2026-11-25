ADÉLA kthehet në Amerikën e Veriut: turne, Coachella dhe shitja e biletave
ADÉLA po vjen sërish në Amerikën e Veriut për një tour të dytë në 2027. Kjo vjen pasi në tetor u mbyll turi i saj i parë kryesor në këtë zonë dhe pas publikimit të albumit të saj të parë, PRIMA.
Fillimi do të jetë në Coachella më 10 prill, ku ajo do të bëjë debutimin e saj. Turit do të shtohen qytete si San Francisco, Chicago, Brooklyn, Washington, D.C. dhe Toronto.
Regjistrimi për presale të artistit është hapur deri më 25 nëntor, në faqen adelaxo.com/#tour. Presale do të ndahet në dy valë më 1 dhjetor: vala e parë në orën 10:00 sipas orës lokale, ndërsa e dyta në orën 14:00. Biletat e përgjithshme dalin në shitje më 2 dhjetor në orën 10:00 lokale.
Kjo gjë vjen pas një agjende shumë të ngarkuar ndërkombëtare. ADÉLA fillon tour-in e saj në Europë dhe Britaninë e Madhe, i cili është tashmë i shitur plotësisht, më 11 janar 2027, me ndalime në Dublin, Londër, Berlin, Pragë, Oslo, Varshavë dhe qytete të tjera. Në shkurt do të debutojë në Australi me dy koncerte të shitura plotësisht dhe tre aparicione në Laneway Festival në Sydney, Brisbane dhe Melbourne. Gjithashtu, ajo është planifikuar për festivale Lollapalooza në Argjentinë, Kili dhe Brazil, si dhe për Estéreo Picnic në Kolumbi.
I gjithë ky zgomë është për të mbështetur albumin PRIMA, i cili hyri në vendin e katërt në Billboard 200 dhe më pas u ngjit në vendin e parë në listën e Billboard për shitjet e albumeve. Kënga “Ain’t In LA” qëndroi për 15 javë në top 30 të Billboard Hot 100, ndërsa “Nicole Kidman” ka qëndruar 10 javë në listë dhe ka arritur në top 10. Albumi është prodhuar nga Blake Slatkin dhe Dylan Brady dhe u publikua pak më shumë se dy muaj përpara këtij njoftimi.
ADÉLA e ka përshkruar titullin e albumit si një referencë për debutimin e saj dhe ambicjen që ka: Po përpiqem të jem ballerina prima e pop-it, dhe ky është hapi im i parë për ta arritur këtë.