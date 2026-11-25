Malin Akerman: Mbretëresha e re e Netflix-it dhe ikona queer që nuk e prisnim!
Aktorja Malin Akerman u takua në kafe-në e Frick Collection në një të hënë vjeshte, para fillimit të xhirimeve të sezonit të tretë të “The Hunting Wives”. Flokët e saj tashmë ishin kthyer në bionden natyrale, pas ngjyrës gështenjë të karakterit të saj. Sezoni i dytë i serialit do të transmetohet ditën e Falënderimeve, ndërsa prodhimi i sezonit të tretë do të nisë menjëherë pas.
Akerman, 48 vjeçe, është një figurë kyçe në suksesin e papritur të “The Hunting Wives”. Edhe pse premierën e pati verën e kaluar ppothuajse pa promovim nga Netflix, seriali arriti brenda pak ditësh në top dhjetë seritë më të transmetuara globalisht, ku qëndroi për pesë javë. Megjithëse protagonistja teknikisht është Brittany Snow, aktorja 40-vjeçare e njohur nga filmat “Pitch Perfect”, roli i Akerman si Margo Banks është zemra e vërtetë e serialit. Margo, një femër fatale biseksuale, josh Sophie-n e luajtur nga Snow dhe sjelljeja e saj shkatërron dhe dhunon qytetin e vogël.
Margo Banks: Karakteri që po çmend publikun
Krijuesja e serialit, Rebecca Cutter, e ka quajtur me krenari “The Hunting Wives” si “anti-prestige”. Sezoni i parë pati katër vrasje të papritura dhe skena të panumërta seksi eksplicit, shpesh mes grave që publikisht shfaqeshin si bashkëshorte heteroseksuale. Seriali është kampi dhe ekstravagant, por pa kaluar në absurd. Në sezonin e dytë, seksi dhe dhuna janë bërë më të çmendura, por Akerman ruan kontrollin mbi sensualitetin shqetësues të Margos, duke e bërë kampin ende seksi. Për shikuesit, emocionet e të parit të një grupi grash si bomba të stilit MAGA që kryejnë lidhje homoseksuale ka qenë e parezistueshme, dhe Akerman është kthyer papritur në një ikonë queer.
Mirëpo, Margo është pothuajse e ndrojtur në krahasim me disa nga personazhet e çuditshëm që Akerman ka luajtur gjatë më shumë se 20 viteve të saj në Hollywood. Roli i saj i parë i rëndësishëm ishte në vitin 2004 në “Harold & Kumar Go to White Castle” si Liane, bashkëshortja e antagonistit të filmit, e cila i tmerron protagonistët duke u ofruar një treshe. Në vitet e para të karrierës, ajo luajti karaktere të ngjashme në komedi romantike, duke qenë gjithmonë një agjente kaosi me një sensualitet të fuqishëm, por me naivitet absurd, që e bënte çdo skenë më të nxehtë dhe më qesharake. Në “The Heartbreak Kid” të vitit 2007, Akerman luajti gruan e ëndrrave të Ben Stiller-it, e cila më vonë zbuloi se ishte një e fiksuar pas seksit.
Nga “komediania seksi” te rolet e thella
Malin Akerman ishte e njohur për rolet e saj si “komediane seksi” dhe për një kohë u krahasua me Cameron Diaz. Ajo shpesh konkurronte me Kate Hudson dhe Kate Bosworth për role, megjithëse Akerman sjell diçka më të çmendur dhe më të errët në ekran. Ndërsa Akerman u plak, peizazhi i komedive romantike u tkurr, dhe personazhi i saj i çmendur dhe i fiksuar pas seksit u shndërrua në diçka më të pjekur. Në “Billions” të Showtime, ajo luajti Lara Axelrod, gruan e një menaxheri fondi, me origjinë nga klasa punëtore (një histori që e ndan me Margo-n) dhe me zgjuarsi që i jepte një avantazh të thellë ndaj konkurrentëve të saj.
Kur erdhi koha për të zgjedhur kastin e “The Hunting Wives”, Akerman shpjegoi se Cutter dhe producenti ekzekutiv Erwin Stoff ishin të interesuar për të, specifikisht për cilësitë që bashkojnë të dy fazat e karrierës së saj. Ata donin dikë të lirë me seksualitetin dhe trupin e tyre, kujton Akerman, dhe dikë me një sfond komik, në mënyrë që të gjenin humorin brenda errësirës. Ata shkuan direkt tek ajo me një ofertë. Aktorja është aktualisht në një kontratë trevjeçare si Margo Banks, dhe kur ajo u pyet me shaka nëse do të vazhdojë për nëntë sezone të tjera, ajo u përgjigj: Ajo thotë se do të ishte e lumtur. Ajo shpreson të bëhet producente deri në sezonin katër.
Përgatitjet intensive dhe plane për të ardhmen
Për t'u përgatitur për raundin tjetër të xhirimeve, veçanërisht për fizikun e “gruas-trofe” të Margos dhe tendencën e saj për të qenë nudo, Akerman po bën Pilates dhe stërvitje force, si dhe po kontrollon konsumin e proteinave dhe perimeve. Ajo kishte udhëtuar me tren në Manhattan nga shtëpia e saj në Connecticut – ku jeton me bashkëshortin dhe djalin 13-vjeçar – për të kryer një kontroll fizik të detyrueshëm para fillimit të prodhimit të sezonit të tretë. Për sezonin e parë, ajo pranon se nuk u kujdes mirë dhe përdori shtretër tanning.
Përveç suksesit të serialit, ka pasur shumë ndryshime në jetën e Akerman-it së fundmi. Ajo u zhvendos nëpër vend verën e kaluar pas 23 vitesh në Los Anxhelos, sepse dëshironte që djali i saj të kishte një adoleshencë më idilike. Ajo e shikon me sy të hapur, pothuajse në mosbesim: Ajo thotë se është personazhi më i mirë që ka luajtur ndonjëherë.