Edhe me dy ‘Oscar’, Mahershala Ali e ka të vështirë të gjejë role!
Mahershala Ali, një aktor me dy çmime Oscar, ka shpjeguar se edhe pse duket si ëndërr, gjetja e roleve të reja në Hollywood nuk është dhe aq e lehtë. Imagjinoni, dy Oscar dhe prapë duhet të rrish në pritje! Ai foli për këtë në podcastin “7PM in Brooklyn”, duke theksuar se në industrinë e filmit aktualisht ka më shumë aktorë të talentuar sesa projekte me vlerë ku ata mund të shkëlqejnë.
Ali, i njohur për performancën e tij në filmin “Moonlight”, shpjegoi se nuk është gjithmonë garë kush merr të njëjtin rol, sepse shumë pak role i përmbushin kriteret për personazhe specifike. Madje, në shumicën e projekteve që marrin miratimin, nuk ka role që i përshtaten profilit të tij. E kuptojmë, nuk mund të bëjë çdo gjë!
Ali tha se nuk ka rëndësi sa çmime Oscar ke, sepse nëse dikush nuk shkruan një rol posaçërisht për ty ose nuk miraton një projekt në të cilin të sheh si pjesë të tij, “je njësoj si të gjithë të tjerët – pret, vëzhgon dhe kërkon.” Dhe kjo flet shumë, kur e thotë një yll i kalibrit të tij!
Një opsion tjetër për aktorët është të krijojnë vetë projektet e tyre, por siç theksoi ai, ky proces mund të marrë vite derisa të realizohet. Kjo punë nuk është një sprint, është maratonë!
Gjatë karrierës, Mahershala Ali ka fituar dy çmime Oscar si aktori më i mirë në rol dytësor, për filmat “Moonlight” në vitin 2016 dhe “Green Book” në vitin 2018. Po, dy statuja të arta. Jo pak!
Në vitin 2019, Marvel kishte njoftuar se Ali do të interpretonte personazhin e Blade. Mirëpo, ky projekt ka ngecur, me shtyrje të shumta, ndryshime krijuese dhe largime regjisorësh, duke e bërë rrugëtimin e filmit drejt ekranit të madh mjaft të vështirë. Shpresojmë që ky "Blade" të mos ngelet vetëm një fantazmë e Hollywood-it, apo si thoni ju?