Michelle Pfeiffer dhe roli që do të fshinte nga historia: një përvojë "paksa përulëse"
Michelle Pfeiffer e nisi karrierën e saj si aktore me një rol që, sipas titullit të burimit, do ta fshinte nga historia. Në vitin 1979, ajo mori një rol të përsëritur në sitcom-in "Delta House", ku personazhi i saj nuk kishte as emër, por njihej thjesht si "The Bombshell".
Aktorja e përshkroi këtë periudhë si një përvojë "paksa përulëse". Ishte një mundësi e madhe: u zhvendos në Los Angeles dhe kishte të ardhura të rregullta. Por në set ishte e rrethuar nga aktorë të suksesshëm, ndërsa ajo ishte thjesht "Bomba", dhe vendosi se nuk e donte atë lloj karriere.
Përpara këtij roli, ia kishte besuar dëshirën për të aktruar vetëm një personi, i cili i sugjeroi të aplikonte në një konkurs bukurie për të takuar një agjent që shpesh bënte pjesë në juri. Megjithatë, në vitin 1978, ajo fitoi Miss Orange County, nënshkroi me një agjent dhe nisi kurset e aktrimit. Para "Delta House", ajo u shfaq në një episod të serialit "Fantasy Island".
Pas këtij fillimi, ajo u shfaq në filmat "The Hollywood Knights" (1980) dhe "Grease 2" (1982), ku mori rolin e saj të parë kryesor. Por pika e kthesës erdhi në vitin pasardhës me rolin e Elvira Hancock në "Scarface".
Një dekadë pas atij roli pa emër në sitcom, Pfeiffer u nominua për çmimin Oscar. Sot, ajo ka tre nominime për këtë çmim dhe një Glob të Artë.