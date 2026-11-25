Albumi i GTA 6 merr versionin ‘Deluxe’ me 23 këngë të tjera!
Atlantic Records dhe Rockstar Games na hodhën bombën pa paralajmërim, duke lëshuar një version të zgjeruar të ‘Grand Theft Auto 6: The Album’ që vjen me 23 këngë krejt të reja! Dhe pse do na duhen këto? Për ta shijuar edhe më shumë përvojën e lojës, sigurisht, apo thjesht për t'i dëgjuar në loop.
Albumi origjinal, që doli javën e kaluar bashkë me lojën bllokbaster, përmbante plot 34 këngë nga emra që bëjnë namin në botën e muzikës. Nga Justice dhe Keith Richards, te reperat yje si Travis Scott dhe Cardi B, e deri te ikonat e popit si Dua Lipa, Zara Larsson, Tove Lo, Camila Cabello dhe Jennie e Blackpink. Nuk mungonin as artistë si Fcukers, Rose Gray dhe Rina Sawayama. Një plejadë yjesh, s'ka diskutim!
Por si duket, Rockstar Games dhe Atlantic Records nuk ngopen kollaj me kaq. Më 23 nëntor, ata konfirmuan detajet për ‘Grand Theft Auto 6: The Album (Deluxe Edition)’, ku na servirin këngë të reja nga Slayyyter, The Dare, Denzel Curry, Travis Scott (po, ai prapë!), Overmono, Power Trip dhe shumë të tjerë. Kjo s'është pak, është BEAST MODE!
Të gjitha këngët e reja janë tashmë në dispozicion në platformat e streaming-ut, kështu që ik e gjeje pak aty dhe fillo dëgjimin. Gjatë fundjavës, Cardi B, Justice dhe Travis Scott i performuan këngët e tyre nga albumi i GTA 6 live për herë të parë, si pjesë e eventit të lançimit ‘Grand Theft Auto 6: The Festival’ – ku tjetër do i dëgjoje!
Ndërkohë, loja vetë, Grand Theft Auto 6, po bën namin! Arriti të grumbullojë më shumë se 3.8 miliardë shitje vetëm në ditën e parë, duke u bërë lançimi më i madh në historinë e argëtimit. Imagjinoni pak shifrat! Shefi i Rockstar Games, Sam Houser, në një deklaratë publike tha se ata u përpoqën të krijonin një përvojë që do të tejkalojë pritshmëritë tuaja duke treguar se çfarë është e aftë të bëjë ky medium, dhe pse besojmë se lojërat janë kaq speciale. Ai shtoi gjithashtu se Rockstar Games u themelua me besimin se lojërat mund të arrinin të njëjtin dallim si të gjitha format e tjera të tregimit, të bëheshin thelbësore për kulturën moderne, dhe të mendoheshin si histori dhe botë që jetojnë me të gjithë ne.
Në fund të fundit, Houser shpreson që lojtarët të jenë argëtuar. Po ne pyesim: si mund të mos argëtohesh me kaq muzikë të mirë dhe shifra stratosferike?