Ariana Grande dhe momenti më 'weird' ku ka dëgjuar këngën e saj
Imagjinoni të jeni në një seancë depilimi intim me dyllë dhe, papritmas, në radio fillon të luhet zëri juaj. Pikërisht këtë i ka përjetuar Ariana Grande, e cila e ka treguar këtë episod gjatë një interviste për revistën Harper’s Bazaar, bashkë me aktoren Beanie Feldstein.
Këngëtarja pranoi se nuk e kishte menduar që estetistja e njihte, por kjo e fundit i tha se fëmijët e saj e adhuronin serialin e saj. Ariana e ka përshkruar këtë moment si të këndshëm, duke theksuar se një përvojë e tillë i ka afruar të dyja dhe se vlerëson shumë solidaritetin mes grave.
Në frontin profesional, Grande ka marrë katër nominime për çmimet Grammy 2027, duke përfshirë kategoritë “Kënga e Vitit” dhe “Albumi më i Mirë Vokal Pop” për projektin Petal. Këngëtarja u shpreh shumë e emocionuar dhe tregoi se ka qarë kur mori lajmin.
Ariana falenderoi për kontributin në projektin muzikor producentët Max Martin dhe Ilya Salmanzadeh, si dhe regjisorin Christian Breslauer. Ceremonia e ndarjes së çmimeve Grammy 2027 do të mbahet më 7 shkurt 2027, në Los Angeles.