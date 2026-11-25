Steven Spielberg e kthehet në Perëndimin e Vjetër – me Cillian Murphy dhe Jessie Buckley!
Steven Spielberg, regjisori i famshëm që na ka dhuruar klasike të panumërta, ka zgjedhur më në fund projektin e tij të radhës, dhe po, është një western! Filmi do të bazohet në romanin “The Heart in Winter” të shkrimtarit Kevin Barry.
Kasti? Thjesht fantastik! Në të do të shkëlqejnë Jessie Buckley, aktorja irlandeze fituese e çmimeve, Cillian Murphy, aktori dhe muzikanti irlandez, dhe Mark Rylance. Por nuk mbaron këtu magjia: skenarin do ta përshtasë regjisori fitues i "Oscarit", Paul Thomas Anderson, një emër që do të thotë shumë për çdo cinefil.
Filmi, që pritet të na mahnisë në vitin 2028, do të na çojë pas në Perëndimin amerikan të fundit të shekullit XIX. Histori dashurie, arratisjeje dhe kërkimi për një jetë më të mirë – tingëllon si një kombinim klasik me prekjen e Spielbergut. Kush nuk do ta shihte këtë? Dy të arratisur, të lidhur nga dashuria, në kërkim të vendit të tyre në botë… thjesht epike!
Për Spielbergun, ky është një projekt me të vërtetë i veçantë, pasi prej vitesh e kishte shprehur dëshirën për të realizuar një film western. E keni parasysh, atë ëndrrën e vjetër që s’e lëshon? Pikërisht kështu ishte. Ai thotë se bashkëpunimi me mikun e tij të vjetër, Paul Thomas Anderson, ishte një nga arsyet kryesore që e bindi të merrte përsipër këtë sfidë kinematografike.
Spielberg u shpreh se emocionuese për të është mundësia për të punuar me mikun dhe kolegun e tij të dashur në një zhanër të tillë, por se përtej westernit është një histori që shumë shpejt u bë e rëndësishme për të dy. Dhe ja ku e kemi, dy legjenda që bashkohen për të krijuar art! Ky bashkëpunim shënon edhe një risi për Andersonin, i cili për herë të parë do të shkruajë skenarin e një filmi që nuk do ta drejtojë vetë. Imagjinoni atë moment kur një gjeni si Anderson i beson tjetrit skenarin e tij.
Spielberg zbuloi se ai dhe Anderson kanë diskutuar që prej janarit për këtë film që zhvillohet në Amerikën e viteve 1800. Madje, për t’u përgatitur siç duhet, kanë parë së bashku dhjetëra filma western, të gjithë të projektuar në formatin klasik 35 mm. Seriozisht, kush nuk do të donte të ishte në atë seancë shikimi filmash me këta dy?
Regjisori ka thënë se Jessie Buckley dhe Cillian Murphy ishin zgjedhjet e tij të para për rolet kryesore dhe se nuk mund t’i imagjinonte këto personazhe me aktorë të tjerë. Ai shtoi se Buckley dhe Murphy ishin aktorët e parë që i kishin ardhur në mendje, edhe pse deri më sot nuk kanë luajtur kurrë së bashku. Duket se do të jetë një dinamikë e re dhe interesante!
Xhirimet pritet të zhvillohen gjatë dimrit të vitit të ardhshëm. Filmi do të realizohet nga “Universal Pictures” dhe do të shpërndahet përmes “Focus Features”. E rëndësishme, apo jo, që të dimë kush e ka në dorë fatin e këtij superprodhimi!
Dhe për të gjithë ata që mendojnë se Spielberg mund të tërhiqet, ai i hodhi poshtë këto aludime, duke theksuar se nuk e ka ndërmend të largohet nga kinemaja. Nëse do të doja të largohesha drejt perëndimit të diellit, do ta kisha bërë këtë me Indiana Jones and the Last Crusade, ku personazhet mund të largoheshin fjalë për fjalë drejt horizontit, ndërsa në ekran shfaqeshin titrat e fundit, ka thënë ai. Kjo ishte një përgjigje që mbylli gojën të gjithëve. Ky projekt, me bashkëpunimin e disa prej emrave më të njohur të kinemasë, synon të realizojë një nga dëshirat më të vjetra artistike të Spielbergut. Ne mezi po presim, po ju?