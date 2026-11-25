Billy Ray Cyrus nxjerrt fotot nga dasma e Miley: vallëzime dhe një çift 'made in heaven'
Billy Ray Cyrus ka vendosur të na lejojë të shohim më shumë nga dasma e Miley Cyrus, duke ndarë në Instagram një seri fotosh që shkon nga vallëzimi i babait me vajzën deri te disa kujtime nga fëmijëria e saj. Këto imazhe i publikoi më 23 në Nëntor, duke festuar njëkohësisht martesën e vajzës me Maxx Morando dhe ditlindin e saj të 34-të, i cili ra vetëm dy ditë pas ceremonisë.
Vajza ime e vogël u martua me dashurinë e jetës së saj! shkroi Billy Ray, i cili nuk e fshehu emocionin duke thënë se ishte ndjenja më e bukur t'i kishte të gjithë familjen bashkë në një dhomë, të bashkuar nga dashuria. Për ta bërë gjithçka edhe më 'extra', ai i shoqëroi fotot me këngën e tyre bashkë "Butterfly Fly Away" dhe i tha vajzës së tij se është babi më i krentë në botë.
Në fotot e publikuar, shohim Miley-n me një fustan të shkurtër të shkëlqyeshëm të zi gjatë vallëzimit me babanë, ndërsa në një tjetër portret shkëlqen me një fustan të bardhë me mëngje të gjata. Një moment i ëmbël kapet gjithashtu gjat një pjesë e ceremonisë, ku Miley qesh ndërsa Maxx Morando lexon një kartë.
Galeria nuk përmban vetëm çiftin, por edhe disa të tjerë të familjes. Billy Ray u shfaq bashkë me të girlfriend-it së tij, Elizabeth Hurley, dhe djalin e saj Damian, ndërsa Hurley u fotografua së bashku me motrën e Miley, Noah Cyrus. Për t'i dhënë një prekje nostalgjike, slide-i i fundit tregon një Miley të vogël që i sinkroni syrin kamerës, e veshur me një bluzë "Rock Star" dhe një vizore me emrin e babait.
Miley Cyrus dhe Maxx Morando, i cili është 28 vjeç, u martuan më 21 në Nëntor në Palm Springs, Kaliforni, pesë vite pasi u njohën në një takim "blind date". Vetë Miley e konfirmoi dasmën një ditë më vonë duke ndarë fotot e sapomartuarve.
Sipas informacionejve, festa nuk ka kaluar pa debat në rrjetet sociale për shkak të veshjeve. Një e ftuar u kritikua pasi kishte veshur një fustan në ngjyrë të artë-ndryshk, duke thyer kështu kodin e veshjes që dukek se ishte vetëm ngjyra e zezë. Motra e kësaj personi u sqarua më vonë se ajo thjesht kishte harruar udhëzimet për veshjen dhe se Miley nuk u shqetësua fare për këtë gjë.