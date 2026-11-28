Stupcat rikthehen pas pesë vitesh: gati për festat e fundvitit
Më në fund po ndodh! Vedat Bajrami, Mensur Safqiu dhe Osman Azemi janë duke realizuar projektin e tyre më të ri, i cili pritet të jetë gati për festat e fundvitit.
Le të jemi të sinqertë, treshja e Stupcave ka munguar. Kanë kaluar pesë vite që këta të tre nuk kanë bërë asnjë projekt së bashku, edhe pse kanë punuar në gjëra të tjera veçmas.
Edhe pse detajet janë ende sekret dhe nuk dimë saktësisht se çfarë po gatuajnë, fakt është që projektet e tyre të vjetra nuk janë harruar fare dhe njerëzit i shohin ende. Një rikthim i tillë në humorin shqiptar është gjithçka që na duhej për të mbyllur vitin.
Pyetja është: a do ta kalojnë nivelin e projekteve të mëparshme?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.