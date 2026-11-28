Akili nuk e mban më: Nichi është 'hero i dështuar' dhe i duhet psikologu
Akili ka reaguar shumë ashpër ndaj mënyrës se si Nichi është sjellë me Antonetën, duke e etiketuar atë si një “hero të dështuar”.
Sipas Akilit, situata është bërë aq shqetësuese saqë Nichi ka nevojë për ndihmë psikologjike. Ai e ka quajtur atë “psikopat”, “pervers”, “manjak” dhe “dhunues”.
“Kemi të bëjmë me një psikopat në shtëpi”, është shprehur Akili.
Sipas tij, nëse i afrohesh Nichit dhe e shikon, ai ka përfunduar dhe nuk po punon më normalisht, si në lojë.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.