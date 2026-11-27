Apple TV shton filmin e ri me Chris Pratt dhe disa klasika për abonentët
Apple TV ka shtuar në katalogun e saj filmin e ri origjinal, "Way of the Warrior Kid", me Chris Pratt në rol kryesor. Filmi është i disponueshëm ekskluzivisht për abonentët e platformës dhe bazohet në romanin me të njëjtin titull, shkruar nga Jocko Willink, një autor i shitjeve më të larta dhe ish-Navy SEAL, i cili luan gjithashtu në film.
Historia fokusohet te Marci, një nxënës i shkollës së mesme që kalon një periudhë të vështirë pasi është viktimë e bullizmit nga shokët e klasës dhe ndihet i prapambetur në gjithçka, nga mësimet deri te edukimi fizik dhe krijimi i miqësive. Gjendjet ndryshojnë kur xhali i tij, Jake, një Navy SEAL i dekoruar dhe i lënduar, vjen të kalojë verën me Marc dhe nënën e tij, Sarah. Për ta ndihmuar Marc të mbrojë veten, Jake krijon një program ambicioz të quajur Operation Warrior Kid, të bazuar në trajnimin e SEAL. Përmes kësaj, Jake nuk i mëson se si të luftojë, por i tregon se çfarë është guximi i vërtetë, duke përballur gjithashtu demonët e tij.
Përveç këtij filmi, Apple ka publikuar kohët e fundit origjinale të tjera si Being Heumann, nga regjisori i filmit CODA, dhe filmin Tenzing.
Klasikat dhe ofertat e reja
Apple TV ka nisur të shtojë paketa të mëdha filmash klasikë në katalog, përveç produksioneve të saj origjinale. Për abonentët janë aktualisht të disponueshme tituj të preferuar si Interstellar, Minority Report, Pulp Fiction dhe Talladega Nights.
Një grup i ri filmesh klasikë do të shtohet të martën, më 1 dhjetor. Zakonisht, Apple shton nga 15 deri në 20 filma çdo muaj, kështu që titujt e lartpërmendur janë vetëm një pjesë e asaj që pritet të vijë.
Çmimi për Black Friday
Kjo është koha për të konsideruar një abonim, pasi për rastin e Black Friday, Apple TV është e disponueshme për vetëm 6.99 dollarë në muaj, që është një ulje mbi 50% të çmimit normal.
Kush nga këto klasika është preferenta juaj për një mbrëmje filmash?