Pse flokët ngjiten pas tullumbaceve kur i fërkojmë?
Të gjithë kemi provuar të paktën një herë në jetë të fërkojmë një tullumbace të fryrë mbi flokët ose mbi një bluzë, për të parë se si ngjitet menjëherë mbi ne. Ky është momenti kur flokët ngrihen në këmbë, sikur të kishte një forcë të padukshme që i tërheq, një truk klasik që gjithmonë bën efekt në çdo party.
Kjo nuk ka të bëjë me misteret, por është një nga mekanizmat më të njohur dhe teatralë të fizikës së përditshme: elektrizimi statik. Gjithçka nis nga fakti që çdo objekt rreth nesh, qofshin flokët tanë apo goma e tullumbaces, përbëhet nga atome që përmbajnë protonë me ngarkesë pozitive dhe elektronë me ngarkesë negative. Në kushte normale, këto ngarkesa janë në ekuilibër, por kur dy materiale të ndryshme bien në kontakt dhe fërkohen me njëra-tjetrën, ky ekuilibër prishet brenda pak sekondave.
Kur fërkojmë tullumbacen mbi flokët, elektronët zhvendosen nga sipërfaqja e flokut drejt gomës së tullumbaces, sepse goma ka një tendencë më të madhe për të mbajtur ngarkesat negative. Kështu, tullumbacja merr një tepricë ngarkesesh negative, ndërsa flokët mbeten me ngarkesë pozitive pasi kanë humbur elektronët.
Në natyrë, ngarkesat elektrike të kundërta tërheqin njëra-tjetrën, ndaj tullumbacja me ngarkesë negative dhe flokët me ngarkesë pozitive tërhiqen menjëherë. Duke qenë se flokët janë shumë të lehtë, ata ngrihen lehtësisht në ajër dhe ngjiten pas sipërfaqes së tullumbaces. Në të njëjtën kohë, vetë flokët tërhiqen larg njëri-tjetrit sepse të gjithë kanë të njëjtën ngarkesë pozitive.
Kjo gjë ndodh shumë më shpesh gjatë ditëve të ftohta të dimrit ose në hapësira me ngrohje. Kur lagështia në ajër është e ulët, ngarkesat elektrike nuk shpërngulen lehtë në atmosferë, por mbeten të bllokuara mbi flokët dhe tullumbacen, duke bërë që tërheqja të zgjasë më shumë.
Po, e dimë që duket qesharak, por është thjesht shkenca që na bën të dukemi si pas një goditjeje elektrike.