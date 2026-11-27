Mila Kunis pranon: Ajo dhe bashkëshorti kanë puthur të njëjtat kolegesha
Mila Kunis dhe bashkëshorti i saj, Ashton Kutcher, kanë puthur të dyjë të njëjtat dy aktore. Gjatë një episode të podcast-it “Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa”, Kunis u kujtua para fansave për puthjet e saj me Natalie Portman dhe Zoe Saldana.
Nga ana tjetër, Kutcher gjithashtu ka puthur Portman dhe Saldana, por në raste të ndryshme kinematografike. Ai ka pasur skena puthjeje me to në filmat “No Strings Attached” dhe “Guess Who”.
Puthjet nëpër filma
Kunis ka pasur gjithashtu bashkëpunime që kanë përfshirë puthje. Ajo ka luajtur bashkë në filmin “After Sex” në vitin 2007 me Zoe Saldana. Ndërkohë, puthja e saj me Natalie Portman ka ndodhur në filmin “Black Swan” në vitin 2010, ku të dyja interpretonin personazhe që lidhen romantikisht.
Mila Kunis pranoi se kjo përvojë në “Black Swan” ishte një ndjesi e pakëndashme dhe gjithashtu shumë e këndshme. Ajo shpjegoi se me Natalie Portman janë shoqe shumë të ngushta dhe kjo e bëri situatën të çuditshme. Sipas saj, është e pakëndashme sepse dëshiron të qeshësh me marrëzosinë e momentit, por njëkohësisht ndihesh shumë rehat me tjetrën për shkak të miqësisë. Ajo përshkroi këtë nivel të çuditshëm ku pyet veten: Çfarë po bëjmë? Dukemi si idiotë.
Fillimet e lidhjes me Ashton Kutcher
Kunis tregoi gjithashtu detaje nga ditët e saj të hershme të romancës me Kutcher. Përpara se të fillonin lidhjen, ajo ishte në një raport me Macaulay Culkin. Kunis filloi të dilte me Kutcher në vitin 2012; ajo tha se i dha një shikim të dytë gjatë Golden Globes të atij viti. Ajo kujton se kur e pa për herë të parë pas shumëtërs vjetësh, mendoi: Oh, është disi hot.
Pas ceremoni së çitimeve, të dy qenë në kontakt dhe Kutcher e ftoi Kunis në një festë për shtëpinë e re. Aty ata u sinkronizuan, megjithëse fillimisht Kutcher kishte dëshirë ta taktonte Kunis me shokun e tij më të mirë. Mila kujtoi një moment specifik të asaj nate kur e shihte Ashton duke pirë cigare. Edhe pse ajo sapo kishte ndërprerë cigaret, ajo dëshironte që ai t'ia fryshte tymin mbi të. Ajo tregoi se gjatë mbrëmjes, sa më shumë që ai pironte, aq më shumë i afrohej, derisa nuk kishte më hapësirë mes tyre.
Nga puthja e rastësishme te bashkëjetesa
Lidhja e tyre nuk ka qenë menjëherë një takim zyrtar. Në një podcast të Marc Maron në vitin 2018, Kunis sqaroi se ata nuk kanë dalë bashkë në fillim. Ajo tha se thjesht u lidhën fizikisht. Megjithatë, në një moment ajo vendosi të shkëputej për të mos prishur gjërat, duke i thënë Ashton-it se me vërtetë i interesonte ai dhe prandaj do të largohej para se situata të bëhej shumë e komplikuar.
Reagimi i Kutcher ishte i shpejtë. Të nesërmen ai shkoi në shtëpinë e Kunis dhe i kërkoi asaj të zhvendosej të jetonte bashkë me të, gjë të cilës ajo pranoi. Çifti u martua në korrik të vitit 2015. Sot ata janë prindër të dy fëmijëve, vajzës Wyatt, 12 vjeç, dhe djalit Dimitri, 9 vjeç.
Konteksti:
Mila Kunis është një aktore dhe dubluese e njohur për rolet e saj në “Black Swan” dhe serinë “Family Guy”, ndërsa Ashton Kutcher njihet për punën në “That ’70s Show” dhe “Two and a Half Men”. Të dy kanë qenë kolegë në serialin “That ’70s Show” përpara se të fillonin lidhjen romantike.