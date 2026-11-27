Ezra Frech shkëputi gjithà: fituesi i parë amputues në historinë e Dancing With the Stars
Ezra Frech dhe Daniella Karagach janë shpallur fituesit e sezonit 35 të Dancing With the Stars. Kjo nuk është thjesht një fitore e zakonshme, sepse Ezra sapo u bë personi i parë amputues që fiton trofeun e famshëm të Len Goodman në gjithë historinë e serialit.
Për Ezra-n, kjo arritje kishte një peshë shumë të madhe. Ai kishte deklaruar më parë se të bëhej fituesi i parë amputues do të ishte shumë special. Sipas tij, mundësia për të arritur në finale dhe për të përfaqësuar komunitetin e personave me aftësi të kufizuara në këtë mënyrë do të dojte shumë për të dhe shpresonte që të kishte të njëjtin efekt për të gjithë komunitetin e personave me aftësi të kufizuara.
Drama dhe pikat e finales
Rruga drejt trofeut nuk ishte aspak e thjeshtë. Finalistët, përfshirë Ezra-n, Tatyana Ali, Amber Glenn, Maura Higgins dhe Connor Wood, u desh të përballonin tre raunde konkurruese. Në raundin e parë, të quajtur "judges’ choice", gjyqtarët zgjodhën stilin e kërcimit për çdo konkurrent. Këtu, tre çifte arritën pikët maksimale: Amber me Pasha-n, Maura me Mark-un dhe Ezra me Daniella-n. Tatyana dhe Connor mbetën pak prapa me 27 dhe 28 pikë përkathesisht.
Sfida e dytë ishte "instant dance challenge", ku konkurrentët nuk e dinin stilin e kërcimit dhe këngën deri në disa minuta para se të dilnin live në skenë. Edhe këtu, Amber, Maura dhe Ezra morën pikë perfekte, duke e mbajtur garën shumë të tensionuar deri në fund. Tatyana mori sërish 27 pikë për jiven e saj, ndërsa Connor u mjaftoi me 25 pikë për cha cha-n e tij.
Momentet më emocionuese në freestyle
Freestyle është raundi ku rregullat fluturojnë dhe çdo gjë lejohet për të impresionuar publikun dhe gjyqtarët. Ezra dhe Daniella zgjodhën këngën "Numb" nga Linkin Park për një performancë prekëse. Ezra nisi kërcimin pa protezën e tij, dhe kur vendosi atë përsëri, ajo i ra gjatë performancës. Megjithatë, çifti u rimblendën shpejt, u bashkuan me kërcimtarë në wheelchair dhe e mbyllën performancën me një tjetër protezë në dorë, duke treguar rrugëtimin e tij personal. Për këtë performancë, ata morën 30 pikë.
Nga ana tjetër, Amber Glenn dhe Pasha Pashkov kërcevan nën ritmet e Madonna-s, "Like a Prayer" dhe "Music". Kjo ishte një tribute për performancën e saj në patinojë në Olimpiadën e vitit 2026, ku ajo kërceu edhe bashkë me kolegët e ekipit të SHBA-s, Madison Chock dhe Evan Bates. Edhe ata morën pikë perfekte.
Connor Wood zgjodhi të referohej performancës së Tom Holland në Lip Sync Battle, duke përdorur Singin’ in the Rain dhe "Umbrella" të Rihanna-s. Connor u vishte si aktori i Spider-Man dhe në dysheme të sallës kishte shi artificial, duke siguruar 29 pikë. Maura Higgins dhe Mark Ballas mbyllën me një performancë glamuroze të Marilyn Monroe, "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", duke marrë 30 pikë.
Tatyana Ali dhe Jan Ravnik u shfaqën shumë të emocionuar gjatë freestyle-it të tyre, një medley i "Minnie the Moocher" dhe "Over the Rainbow". Një pjesë e komenteve të Jan-it u censurë në televizion sepse thirri She fucking killed it! për Tatyana-n. Ata morën 28 pikë.
Çfarë vjen pas sezonit 35
Në finale u shfaq edhe kampioni i sezonit 34, Robert Irwin, i cili njoftoi rinovimin e "Dancing With the Stars: The Next Pro". Kjo variant do të ketë kërcimtarë profesionistë meshkuj që do të konkurrojnë për një vend në sezonin 36, duke kërcyer me fansa të shoisë.
Alfonso dhe Julianne zbuluan gjithashtu se Jackson Olson, Taylor Hanson, Tyler Cameron dhe të gjithë pesë finalistët me partnerët e tyre do të jenë pjesë e turneusë së DWTS në qytete të përzgjidhura. Një tjetër detaj interesant ishte fakti që vetëm në finale u hodhën 86 milionë vota. Për herë të parë, finalja u transmetua live për të gjitha zonat kohore në SHBA, territoret e saj dhe Kanada, duke u dhënë mundësinë e votimit live për të gjithë.
Në fund, renditja u mbyll kështu: Ezra dhe Daniella në vendin e parë, Amber dhe Pasha të dytët, Connor dhe Rylee të tretët, Tatyana dhe Jan të katërt dhe Maura me Mark të pestët.
Po ju, mendoni se Ezra e meritonte trofeun apo Amber ishte më e mira?