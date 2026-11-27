Leigh-Anne Pinnock tregon pa filtra: Rikuperimi pas cezarianit është më i vështirë se 'The Traitors'
Leigh-Anne Pinnock ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj një anë të mëmësisë që shpesh mbetet e fshehur: procesin e vështirë të rikuperimit pas një ndërhyrjeje kirurgjikale. Përmes një postimi në Instagram më 25 nëntor, artistja tregoi pa filtra se si kanë qenë ditët e para pas lindjes së fëmijës së saj të tretë, duke u fokusuar te sfida fizike që shoqëron operacionin cezarian.
Lufta me dhimbjet dhe rikuperimi
Këngëtarja e ka krahasuar procesin e shërimit pas operacionit të dytë cezarian me spektaklin televiziv “The Traitors”, duke deklaruar se rikuperimi ishte gjëja më e pamëshirshme e përjetuar. Sipas saj, tremujori i katërt erdhi dhe e goditi si një shuplakë në fytyrë, dhe ishte pa dyshim më i vështiri nga të gjithë.
Leigh-Anne rrëfen se ditët e para pas ndërhyrjes ishin veçanërisht të vështira për shkak të dhimbjeve dhe vështirësive në lëvizje. Ajo ka vlerësuar si të pabesueshme forcën e grave, të cilat duhet të përballojnë një operacion të madh dhe menjëherë pas tij të kthehen në shtëpi për t'u kujdesur për një të porsalindur.
Detajet më pak të thënë
Me një dozë ironie, Pinnock ka prekur edhe ato momentet që zakonisht nuk diskutohen hapur. Ajo tregoi se bashkëshorti i saj, futbollisti Andre Gray, e ndihmonte çdo mëngjes të vishte të brendshmet pas operacionit.
Një tjetër pikë ku këngëtarja u shpreh hapur ishte dhimbja gjatë jashtëqitjes së parë pas ndërhyrjes kirurgjikale. Ajo kritikoi faktin që gratë nuk paralajmërohen mjaftueshm për këtë përvojë, duke shkruar me humor se në atë moment do të preferonte të lindja sërish sesa të përballej me atë dhimbje.
Mrekullia e të qenit nënë
Megjithëse përshkrimi i ditëve të para ishte i rëndë, Leigh-Anne theksoi se të gjitha këto vështirësi marrin një kuptim tjetër sapo sheh të birin. Për të, kjo është një dëshmi e asaj se sa të jashtëzakonshëm janë trupat e grave, jo për shpejtësinë e rikuperimit, por për gjithçka që sapo kanë përballuar.
Sa i përket të porsalindurit, këngëtarja zbuloi me humor se djali ka ardhur në jetë me sytë hapur dhe me një kokë plot flokë, sikur të kishte qenë në botë prej kohësh. Ajo shkroi se priste që fëmija të dilte “duke bërë salto”, pasi ajo kishte qenë shumë aktive gjatë shtatzënisë, por në vend të kësaj ai erdhi me sytë hapur dhe duke mbajtur kokën lart.
Leigh-Anne dhe Andre Gray, të cilët janë prindër edhe të dy vajzave binjake, e kanë njoftuar ardhjen e fëmijës së tyre të tretë përmes një postimi në Instagram. Këngëtarja u shpreh se ndihet e bekuar që familja e saj tani përbëhet nga pesë anëtarë, duke thënë se familja e saj prej pesë anëtarësh është e gjithë bota e saj.