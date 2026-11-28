Bes Kallaku i kërkon falje Fifit: E kisha kaluar limitin
Bes Kallaku ka dalë publisht për t'i kërkuar falje këngëtares Fifi. Gjatë një interviste në show-n "Live with Luizin", ai foli për një episod nga karriera e tij që thotë se i shkakton pendim.
Kallaku rikujtoi një skicë të realizuar pas festivalit "Magic Song", ku imitoi këngëtaren. Aktori pranoi se në atë rast e kishte kaluar limitin e humorit dhe tha se sa herë e sheh videon e asaj skice, ndihet keq.
Sipas tij, numri ishte shumë humoristik, por kishte dalë jashtë proporcioneve. Ai përmendi një moment specifik ku Mc Kresha mbante një çantë përpara tij dhe nxori një salsiçe.
Edhe pse Kallaku nuk e di nëse këngëtarja është ndier e lënduar nga imitimit, ai vendosi ta përdorë intervistën për t'i kërkuar falje publikisht. Mbase Fifi nuk është ndier keq fare, por i kërkoj falje, tha ai.
Me këtë hap, Bes Kallaku tregon se edhe kur bëhet fjalë për qeshje, ka një vijë që nuk duhet kaluar.