Armando Broja në Turki? Amedspor kërkon sulmuesin e kombëtares
Armando Broja mund të nisë një aventurë të re në Turki. Sulmuesi i kombëtares sonë ka hyrë në radarin e Amedspor, klubit që drejtohet nga trajneri shqiptar Besnik Hasi, i cili po përgatit disa përforcime për dritaren e transferimeve të janarit.
Drejtuesit e klubit kanë shfaqur interes për lojtarin 25-vjeç dhe po konsiderojnë mundësinë për ta nënshkruar me një kontratë në huazim nga Burnley. Nevoja për një alternativë të re në repartin e sulmit ka lindur pas largimit të Mbaye Diagne, dhe Broja shihet si kandidat për ta marrë këtë rol.
Për Brojën një lëvizje e tillë mund të përfaqësojë një mundësi të rëndësishme për të gjetur më shumë minuta në fushë dhe për të rikthyer vazhdimësinë. Përveç trajnerit Hasi, nëse transferimi realizohet, Broja do të gjejë edhe Ermal Krasniqin dhe Lumbardh Dellovën, duke krijuar një prezencë të konsiderueshme shqiptare në skuadër.
Ndërkohë, për momentin kjo është vetëm interes i raportuar nga media turke.