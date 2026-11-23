Antoneta Koçi: Si dukej 'banorja' e BBVK shumë vite më parë? Fotot e reja po na çmendin!
Epo, kur flasim për "throwback", Antoneta Koçi na e paska marrë seriozisht!
Në rrjetet sociale po qarkullojnë dy foto të vjetra të "banores" së dashur të "Big Brother VIP Kosova 5", që tregojnë si dukej ajo shumë vite para se të bëhej pjesë e "Big Brother VIP Kosova 5". Dhe çfarë të themi? Koha ka qenë shumë dashamirëse me të!
Në njërën prej tyre, Antoneta shihet në një studio radioje, me flokë të gjatë e të drejtë, me kokën mbështetur me finesë në dorë – një pamje serioze, por plot sharm. Pastaj, vjen tjetra: e veshur me të kuqe, shumë më lozonjare, duke mbajtur një laps mes dhëmbëve. Imagjinoni atë energji!
Edhe pse kanë kaluar kaq vite, në të dyja fotot shihet qartë e njëjta bukuri dhe ajo ëmbëlsia karakteristike që e bëri Antonetën të fitojë zemrat e publikut në BBVK 5. Ajo është bërë një ndër protagonistet më të dashura të këtij sezoni, falë natyrës së saj të çiltër dhe mënyrës së drejtpërdrejtë që ka për të thënë gjërat. Si duket, disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë, apo jo?