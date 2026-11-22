Charlie Sheen pendohet për postimet e vjetra në Twitter kundër Rob Lowe
Aktori 61-vjeçar Charlie Sheen, ky emër i njohur që shpesh bëhet titull lajmi, ka pranuar publikisht se ka bërë një gabim të madh. Po, po, edhe yjet më të mëdhenj shkelin nganjëherë në lëndë, dhe Sheen e ka pranuar se ka 'shfryrë' disa postime negative në Twitter për kolegun e tij, aktorin Rob Lowe.
Dhe këtë pendesë, ai e bëri publike siç i takon, në podcastin e tij, "Charlie’s Mostly Sheenius with Charlie Sheen". Ai tha se nuk dëshiron të pretendojë sikur diçka nuk ka ndodhur, e cilësoi atë sjellje fëmijërore dhe pranoi se kishte bërë postime në Twitter me gjëra të pahijshme dhe të padrejta për Lowe-n, duke sqaruar se ato ishin publikuar para vitit 2017, kohë kur ai e la alkoolin. Pra, Sheen po tregon anën e tij të re, më të përmbajtur.
Reagimi i Rob Lowe? Epo, ai tregoi vërtet nivel! E falënderoi Sheen-in për kërkimfaljen, por me një qetësi të admirueshme tha se as nuk i kujtohej përmbajtja e atyre 'tweet-eve' të vjetra. "Dhe nëse i kam parë ato, thjesht kam menduar: ‘Epo, ky është Charlie... një ditë do ta kuptojë vetë. Dhe ja, e kuptove’", citohet të ketë thënë Lowe. Kjo quhet të jesh ‘chill’, apo jo?
Duket se gjithë kjo 'dramë' online kishte rrënjët e saj më thellë. Më parë, Sheen kishte pranuar se ndihej shumë keq kur shoqërohej me Lowe-n, vëllain e tij Emilio Estevez, dhe pjesën tjetër të grupit të njohur si "Brat Pack", përpara se të arrinte vetë kulmin e famës. Edhe yjet kanë pasiguritë e tyre të hershme, e kush jemi ne që t’i gjykojmë? Fundja, rëndësi ka pendesa, apo jo?