Xhensila Myrtezaj përballet me drejtësinë: Akuzohet për fshehje të ardhurash!
Lajmi vjen nga sallat e drejtësisë, ku Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim këngëtaren Xhensila Myrtezaj. Akuzat nuk janë të lehta fare: fshehje të ardhurash, dhe jo pak herë, por më shumë se një herë.
Pse akuzohet Xhensila?
Prokuroria thotë se Xhensila, emri i vërtetë i së cilës është Xhensila Kallaku, dyshohet se u ka shpëtuar detyrimeve tatimore. Dhe si e ka bërë këtë? Duke mos i deklaruar të ardhurat plotësisht dhe duke pasur transaksione financiare me burime, siç thonë, “të pajustifikuara”. Nga hetimet ka dalë se Xhensila është përfshirë në transaksione pasurish të paluajtshme me burime fondesh të pajustifikuara, depozita të konsiderueshme “cash” që nuk justifikohen me të ardhurat e deklaruara, si dhe tërheqje të mëdha “cash” pa asnjë informacion për mënyrën e përdorimit.
Shifrat marramendëse të evazionit
Po sa bëhet fjalë? Këtu vjen pjesa që na bën të hapim sytë katër. Ekspertiza kontabël ka nxjerrë në pah disa shifra që me të vërtetë të lënë pa frymë. Për vitin 2023, Xhensila dyshohet se ka shmangur detyrime tatimore në vlerën e 2,417,311 lekëve. Një shifër e konsiderueshme, apo jo? Por prit, se ka edhe më! Për vitin 2024, evazioni dyshohet të arrijë në 3,658,210 lekë. Domethënë, në total, për të dyja këto vite, shuma totale e evazionit tatimor që është konstatuar shkon në plot 6,075,521 lekë.
Mbrojtja e Xhensilës dhe qëndrimi i Prokurorisë
Gjatë gjithë hetimit, Xhensila Myrtezaj ka pretenduar se të ardhurat e saj vinin nga koncertet, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Por Prokuroria nuk ka mbetur e bindur: sipas saj, dokumentacioni që ajo ka paraqitur i ka justifikuar këto të ardhura vetëm pjesërisht. Prokuroria e akuzon Xhensilën për veprën penale Fshehja e të ardhurave, e kryer më shumë se një herë, sipas nenit 180/1 të Kodit Penal. Sipas Prokurorisë, ka fshehje të qëllimshme të ardhurave në dy vite kalendarike të ndara dhe veprat penale janë kryer në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Tashmë, çështja shkon për gjykim .