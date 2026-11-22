Stërvitja sekrete e Pochettinos te United, direkt në YouTube!
Një ndodhi komplet e papritur ka tronditur Manchester United që në seancën e parë stërvitore të trajnerit të ri, Mauricio Pochettino. Ajo që duhej të ishte një stërvitje hermetike, larg syve të publikut, në qendrën e tyre "Carrington", papritur përfundoi në YouTube! Dhe jo, klubi anglez nuk kishte absolutisht asnjë ide se kjo po ndodhte.
Trajneri argjentinas po drejtonte "Djajtë e Kuq" për herë të parë, por debutimi i tij nuk shkoi aspak pa incidente. Rreth dymbëdhjetë minuta nga kjo seancë u filmuan dhe u publikuan online. Përgjegjës për këtë situatë ishte një shikues paksa i tepërt kurioz, i cili përdori një dron për të filmuar stërvitjen nga lart. Kështu, pamjet e një aktiviteti që Manchester United donte ta mbante super sekret, u shpërndanë online, duke prishur planet e tyre për privatësi.
Një fillim aspak normal për Pochettinon në aventurën e tij te United, me klubin që u përball me një incident të papritur që në ditën e parë. Epo, mirësevjen në epokën e dronëve, ku asnjë sekret nuk ngelet i tillë, apo jo?