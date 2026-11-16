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Rudina për Kledjën dhe Nichin: Kam parë këmbëngulje të një djali të ri që don ta bëjë një vajzë për veten

Mandy Mandopoulos · 16 nëntor 2026

Situata mes Kledjës dhe Nichit, ka zënë një vend të rëndësishëm në diskutimet gjatë Prime-it të fundit. Opinionistja Rudina dha mendimin e saj.

Me syrin e saj të mprehtë, Rudina komentoi sjelljen e Nichit dhe reagimin e Kledjës, e cila ishte ndier hapur e bezdisur nga ndjekja e tij e vazhdueshme.

“Kam parë këmbëngulje të një djali të ri që don ta bëjë një vajzë për veten. Jam dakord që je bezdisur,” u shpreh Rudina, duke thënë se e kupton shqetësimin e Kledjës.

Mirëpo, sikur për t’i hedhur poshtë të gjitha teoritë dhe analizat, Nichi u shpreh se kjo nuk është absolutisht e vërtetë! Sipas tij, nuk ka asnjë pëlqim për Kledjën. A i besojmë vërtet këtij mohimi, apo Rudina e ka parë gjithçka më qartë se kushdo tjetër?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.