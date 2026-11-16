Rudina për Kledjën dhe Nichin: Kam parë këmbëngulje të një djali të ri që don ta bëjë një vajzë për veten
Situata mes Kledjës dhe Nichit, ka zënë një vend të rëndësishëm në diskutimet gjatë Prime-it të fundit. Opinionistja Rudina dha mendimin e saj.
Me syrin e saj të mprehtë, Rudina komentoi sjelljen e Nichit dhe reagimin e Kledjës, e cila ishte ndier hapur e bezdisur nga ndjekja e tij e vazhdueshme.
“Kam parë këmbëngulje të një djali të ri që don ta bëjë një vajzë për veten. Jam dakord që je bezdisur,” u shpreh Rudina, duke thënë se e kupton shqetësimin e Kledjës.
Mirëpo, sikur për t’i hedhur poshtë të gjitha teoritë dhe analizat, Nichi u shpreh se kjo nuk është absolutisht e vërtetë! Sipas tij, nuk ka asnjë pëlqim për Kledjën. A i besojmë vërtet këtij mohimi, apo Rudina e ka parë gjithçka më qartë se kushdo tjetër?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.