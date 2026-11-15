Phil Collins në Rock Hall: S'keni dëgjuar ende fundin tim! - legjenda kthehet?
Epo, duket se Phil Collins ka vendosur të na befasojë të gjithëve! Ndërsa mori nderimin personal në Rock And Roll Hall Of Fame, ai nuk la dyshime: karriera e tij nuk kishte mbaruar. Premtimi i tij ishte i prerë: S'keni dëgjuar ende fundin tim. Mund t’jua premtoj këtë.
75-vjeçari, i cili në fakt po merr këtë nderim për herë të dytë – pasi me Genesis u fut në Hall of Fame në vitin 2010 – u shfaq në skenë duke përdorur dy bastune për mbështetje. Por, në Teatrin Peacock në Los Anxhelos, ai u bë i qartë për të gjithë: Faleminderit shumë. Në fakt, nuk jam aq keq sa dukem. E kuptuat apo jo? S'është për t'u nënvlerësuar!
Para ceremonisë, kishte thashetheme se Collins mund të vendoste një vijë përfundimtare për aventurat e tij artistike. Por, me sa duket, plani ka ndryshuar! Ai theksoi se ka ardhur koha të ndalojë së shmangi studios së tij në shtëpi. S’më besohet që s’do të bëj diçka, u shpreh ai pas ceremonisë. Më duhet të kthehem aty, sepse ishte qejf – nuk ishte punë. Për disa vite ecja në rrugën e gjatë që të mos kaloja pranë saj. Një studio super cilësore, plot me këngë të përfunduara dhe të papërfunduara, pret kthimin e tij. Kjo na bën të shpresojmë vërtet për një kthim të fuqishëm!
Collins nuk harroi të falënderonte ata që e mbështetën gjatë viteve: menaxherin e tij Tony Smith dhe shefin e ndjerë të Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Ata më morën nën krah dhe panë diçka që ia vlente të kultivohej, tha ai, duke na treguar modestinë e një artisti të vërtetë, pavarësisht famës së madhe.
Ai përmendi edhe miqtë e tij, Robert Plant dhe Eric Clapton, dhe na tregoi pak për fillimet e tij të thjeshta: U rrita duke dashur vetëm të luaja bateritë. Kjo ishte gjithmonë ajo që doja të bëja. Gjithçka tjetër ka qenë një aksident vërtet i lumtur.
Pra, a jeni gati për Phil Collins 2.0, apo mendoni se është thjesht një premtim i momentit, i nxitur nga euforia e çmimit? Koha do ta tregojë, apo jo?