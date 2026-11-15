Josh O’Connor e refuzon rolin e Bondit? Plani i tij për pauzë na shpjegon gjithçka!
Thashethemet për Bondin e ri janë kthyer në telenovelën tonë të preferuar, dhe drama sapo mori një kthesë të papritur! Aktori britanik Josh O’Connor, i njohur për rolin e Princ Charles në "The Crown" dhe për paraqitjen e tij në filmin "Challengers", ishte bërë një nga emrat më të lakuar për të marrë stafetën e agjentit ikonik James Bond, pas largimit të Daniel Craig. Javët e fundit, fansat dhe mediat ishin në ethe, duke spekuluar se ai ishte madje zgjedhur, por duket se gjërat nuk janë siç priteshin.
Një burim nga gazeta britanike Daily Mail ka thënë se O’Connor e ka refuzuar rolin e lakmuar të 007. Aktori (36) thuhet se planifikon të bëjë një pushim nga aktrimi. Vetë ai nuk e ka konfirmuar zyrtarisht refuzimin.
Një pushim nga aktrimi, jo nga vëmendja
Para këtij lajmi, Josh ishte konsideruar një nga kandidatët kryesorë, dhe madje kishte pretendime se ai ishte zgjedhur tashmë për të luajtur Bondin. Këto pretendime u hodhën në qarkullim nga bashkë-ylli i tij nga shfaqja "Golden Boy", i cili e bëri zbulimin gjatë një shfaqjeje në Soho të Londrës – epo, ja si dalin sekretet!
Megjithatë, vetë O’Connor, i pyetur disa ditë më parë nëse do të ishte Bondi i ri, iu përgjigj se dyshon. Më pas, ai zbuloi planet e tij për vitin e ardhshëm, duke thënë: “Në janar bëj diçka, por pastaj po, marr pak pushim.” Epo, ky plan për një pauzë vështirë se përshtatet me orarin e Bondit, pasi xhirimet e filmit të ardhshëm pritet të fillojnë në vitin 2027. Ama, aktori tha se e konsideronte të jashtëzakonshme që ai u përmend në të njëjtën fjali me aktorët më të kërkuar të Britanisë. Ka të drejtë, s'është pak!
Kush mbetet në lojë?
Me tërheqjen e Josh O’Connor, gara për 007 bëhet edhe më interesante. Audicionet për Bondin e ri hynë në fazën përfundimtare në tetor, dhe përveç O’Connor, si finalistë u përmendën edhe Callum Turner dhe Jack Lowden. Tani, Callum Turner (36), bashkëshorti i këngëtares Dua Lipa, është aktualisht favoriti kryesor me probabilitet 11/10 sipas agjencisë së basteve William Hill. Sipas mediave britanike, ai ishte në një xhirim prove në Bray Studios në Berkshire, para se të kthehej në New York për të xhiruar komedinë romantike “One Night Only”.
Në listë janë futur edhe emra të tjerë të njohur si Robert Pattinson (40) dhe Nicholas Hoult, të cilët gjithashtu bënë audicione për regjisorin Denis Villeneuve. Mundësitë për Pattinson ranë nga 16/1 në 3/1, ndërsa këto shanse u publikuan para lajmit për tërheqjen e O’Connor, kur ai ende ishte në 5/2. Si duket, çdo lëvizje ndryshon gjithë tablonë!
Detaje të filmit të ri dhe misteri i vazhdueshëm
Në galën LACMA në Los Angeles, regjisori Denis Villeneuve bëri shaka këtë muaj se do të zbulonte emrin e Bondit të ri, por ndaloi papritur, duke shtuar se producentja Amy Pascal do të pësonte një atak në zemër. Epo, e kuptojmë, sekrete të mëdha po ruhen aty!
Filmi i ri do të jetë i pari i Bondit nën kontrollin e plotë krijues të Amazon MGM Studios, me skenarin e shkruar nga Steven Knight, krijuesi i serisë "Peaky Blinders". Amazon nuk e ka konfirmuar zyrtarisht se kush bëri audicion, kujt iu ofrua roli apo kush e refuzoi atë. Por, sipas mediave britanike, producentët duan ta zgjedhin aktorin kryesor deri në fund të vitit. Kështu që, mos u largoni, se telenovela e Bondit sapo po bëhet vërtet e nxehtë! Kush do të jetë James Bond i radhës, sipas jush?