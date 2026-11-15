Fuego për Beharën: Respekt, por 'nënë e dy fëmijëve' parasysh!
Fuego ka folur hapur për marrëdhënien e tij me Beharën, duke theksuar diçka shumë të rëndësishme për të. Ai ka treguar se që në fillim ka pasur një respekt të thellë për të.
Por jo vetëm kaq! Fuego ka theksuar se ka qenë gjithmonë i vetëdijshëm që Behara është nënë e dy fëmijëve dhe këtë fakt e ka pasur parasysh gjatë gjithë kohës.
Sipas Fuego-s, mes tyre ka lindur një raport i veçantë, karakterizuar nga afërsia dhe respekti i ndërsjellë.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.