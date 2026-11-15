Rudina i bie Akilit: "Arrogant dhe bullizues" për sjelljen në BBVK
Opinionistja Rudina s’i ka kursyer kritikat për Akilin, duke u shprehur ashpër për sjelljen e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Ajo e quajti Akilin "arrogant dhe bullizues" për mënyrën si po sillet me banorët e tjerë.
Kjo valë kritikash erdhi pasi Akili tha që, nëse kërkohet emri i tij në internet, tregohet qartë se kush është ai, madje duke e krahasuar veten me Zoja Nushin. Rudina i preu shkurt:
"Është bërë arrogant dhe bullizues… Nuk e kemi ndërmend të hyjmë e të shikojmë për ju se kush jeni ju", theksoi ajo, duke theksuar se opinionistët nuk kanë ndërmend të merren me mënyrën si banorët dëshirojnë të prezantojnë veten.
Epo, mesa duket Akili duhet të prezantohet pak më mirë vetë, pa ndihmën e Google. Apo si mendoni ju?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.