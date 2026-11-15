"Superman" i James Gunn në telashe: A do t'i ndryshojë Skydance gjithçka?
Që kur u dha lajmi shokues se James Gunn dhe Peter Safran do të "largheshin" nga drejtimi i DC Studios, bota e filmit ka qenë në alarm. Deri tani, nuk ka asnjë fjalë zyrtare se çfarë do të ndodhë me Universin DC të Gunn, por thashethemet dhe spekulimet nuk kanë të sosur. Kujt t'i besojmë, kur të gjithë kanë një version tjetër?
Një nga këto thashetheme të fundit sugjeron se filmi i ardhshëm i "Superman", "Man of Tomorrow", do të rishikohet ndjeshëm para publikimit të tij në 2027. Por James Gunn, vetë regjisori, ka dalë në rrjetet sociale për t'i shuar këto zëra. Hajde tani, drama e radhës apo thjesht keqkuptime?
"Man of Tomorrow": Ndryshime apo thashetheme boshe?
Pas bashkimit të Warner Bros. me Paramount, DC Studios i kaloi në dorë Skydance, dhe duket se pronësia e re ka plane të mëdha. Raportet thonë se CEO i Skydance, David Ellison, do ta çmontojë Universin DC të Gunn pas largimit të tij. Ndërkohë, zërat flasin se "Man of Tomorrow" po shkurtohet para datës së lëshimit, 9 korrik 2027, duke hequr rolet cameo dhe duke planifikuar xhirime të reja. Një nga cameo-t e përfolur për t'u prerë ishte ai i Blue Beetle, i luajtur nga Xolo Maridueña, kthimin e të cilit Gunn e kishte konfirmuar më parë. Kështu, nëse Ellison vërtet planifikon të "shembë" universin kinematografik të Gunn, këto ndryshime do të kishin kuptim, apo jo?
Por Gunn i quan të gjitha këto "nonsens". Në një postim në Threads, ai shkroi se Skydance nuk e ka parë filmin dhe se të vetmit që e kanë parë janë Peter Safran dhe një grup shumë i vogël miqsh dhe familjarësh të besuar. Sipas tij, çdo histori rreth kësaj narrative është e rreme.
Po pse dyshojmë ne?!
Nga njëra anë, është qetësuese të dëgjosh që James Gunn do ta përfundojë filmin e tij pa ndërhyrjet e Skydance. Por nga ana tjetër, ai nuk deklaroi në mënyrë të prerë se pronarët e rinj nuk do ta ndryshonin "Man of Tomorrow", por vetëm se askush nga Skydance nuk e ka parë ende filmin. Kjo tingëllon si një mohim me rezerva. Po si ta besojmë James-in, kur dëgjojmë gjithë këto gjëra për planet e David Ellison për të rinisur Universin DC dhe faktin që ka emëruar një shef të ri të DC Studios, Jeremy Latcham?
Për më tepër, thashethemet thonë se Gunn po qëndron për të përfunduar "Man of Tomorrow" vetëm për shkak të rregullave të "Directors Guild of America", që do të thotë se nuk mund të largohej nga projekti. Nëse është e vërtetë, kjo sugjeron se Ellison do ta kishte hequr Gunn-in nga filmi po të mundte. Kjo i jep edhe më shumë peshë idesë se Skydance dëshiron të bëjë ndryshime te "Man of Tomorrow" dhe në Universin DC në tërësi. Dhe mos të harrojmë, sipas një raporti të Puck, largimi i Gunn dhe Safran nga DC Studios u nxit pjesërisht nga ulja e kostove, duke pasur parasysh premtimet financiare që David Ellison duhej të bënte për bashkimin Warner/Paramount.
Pra, fakti që askush nga Skydance nuk e ka parë ende "Man of Tomorrow" nuk do të thotë detyrimisht se nuk kanë plane për ndryshime të mëdha. Aq më tepër kur shohim se Gunn dhe Safran fillimisht ishin lajmëruar se do të qëndronin te Skydance, para se Ellison papritur të vendoste ndryshe. Kush t'i besojë atyre në DC Studios?
Filmi pritet të dalë më 9 korrik 2027, dhe deri atëherë... mund të ndodhin aq shumë gjëra! A do të jetë ky filmi i James Gunn, apo i Skydance? Na e thuaj ti!