Fifi mohon shtatzëninë: Djali im e ka një vëlla, nuk do tjetër
Fifi ka hedhur poshtë zërat e shumtë se është shtatzënë, duke shpjeguar se gjithë kjo tollovi nisi nga një video humoristike në TikTok, të cilën e prezantoi edhe gjatë një interviste në emisionin "Goca dhe Gra". Këngëtarja bëri të qartë se nuk do të ketë një fëmijë tjetër, sepse djali i tyre tashmë ka një vëlla. Një deklaratë që na tregoi qartë se Fifi s'e ka ndërmend të zgjerojë familjen për momentin!
Gjatë intervistës, Fifi hapi zemrën për ndryshimet rrënjësore që i solli mëmësia në jetë. Ajo tha se vetëm pasi u bë nënë, kuptoi vërtet thellësinë e kësaj fjale. "Nuk e kam ditur kuptimin e fjalës nënë derisa u bëra vetë nënë. Tani të gjithë njerëzit i shumëzoj me zero", u shpreh ajo, duke treguar se periudha pas lindjes, përfshirë edhe përjetimin e depresionit post-partum, kishte qenë emocionalisht shumë e ngarkuar. Por, me kalimin e kohës, kjo eksperiencë e ndryshoi krejtësisht mënyrën si e shihte veten dhe përgjegjësinë e madhe ndaj të birit.
Një moment kyç që e bëri të reflektonte ishte kur djali i saj filloi të fliste dhe të përdorte shprehje të përditshme. Atëherë, Fifi kuptoi se duhej të ishte një shembull për vogëlushin që po rritej. Ajo shtoi se pavarësisht ndryshimeve në jetën e saj, nuk do të heqë dorë kurrë nga sinqeriteti dhe karakteri i saj i drejtpërdrejtë. Një Fifi e vërtetë, siç e njohim!
Fifi foli edhe për lidhjen e saj me bashkëshortin, Adisin. Ajo tha se pas lindjes së djalit, dashuria, vlerësimi dhe respekti për të janë rritur edhe më shumë. Si çdo çift, sigurisht që edhe ata kanë debatet dhe mosmarrëveshjet e tyre të vogla, por këngëtarja ndihet me fat që ka një partner si Adisi në krah, i cili e mbështet plotësisht në karrierë dhe është gjithmonë krenar për punën dhe arritjet e saj. Madje, Adisi di ta motivojë Fifin edhe në momentet kur ajo dyshon te vetja, duke i kujtuar një këshillë të një profesori të fakultetit, i cili ishte edhe psikolog: se për të realizuar diçka, shpesh i duhet të bindësh veten se je e aftë ta bësh. Dhe Adisi këtë e di mirë! Fifi tha se është e lumtur që ka në krah një njeri mbështetës, krenar për punën e saj, siç rrallë e ka një artist.
Kush nuk do ta kishte një Adis si ky në krah, apo jo?